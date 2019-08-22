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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.08.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Trafikte ölümler azaldı, bisiklet kazalarında arttı: 5 ayda 158 bisikletli...

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Trafikte ölümler azaldı, bisiklet kazalarında arttı: 5 ayda 158 bisikletli...

Almanya’da 2019’un ilk yarısında genel trafik kazalarında geçen yıllara göre ölümler azaldı. Ancak bisiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı ise yükseldi. İlk 5 ayda 158 bisikletli kazalarda hayatını kaybetti.

FEDERAL İstatistik Dairesi, bu yılın ilk altı ayında genel trafik kazalarında ölümlerin azaldığını ancak yılın ilk beş ayında ölümle sonuçlanan bisiklet kazalarında artış olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu yılın ilk beş ayında 158 bisikletli kaza sonucu yaşamını yitirdi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış demek. Geçen yılın ilk beş ayında bisiklet kazalarında ölenlerin sayısı 142 olarak kayıtlara geçmişti.

ALTI AYDA BİN 465 KİŞİ ÖLDÜ
E-Scooter kazalarında ölenlerin sayısı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. E Scooter kazaları sonucu ölenler ile ilgili açıklama 2020 yılının başında yapılacak. Trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise bu yılın ilk altı ayında bin 465 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı döneminde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 425’ti. Kazalarda yaralananların sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5.1 azaldı. 2019 yılının ocak-haziran döneminde 178 bin 544 kişi kazalarda yaralandı.

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