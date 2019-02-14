Trafik sıkıştı, 8 milyar sterlin kayboldu
Avrupa’nın en yoğun trafiğine sahip ülkesi İngiltere’de trafik sıkışıklığı 2018 yılında ülkeye 8 milyar sterlin kaybettirdi. Sürücü başına düşen miktar ise 1300 sterlin (yaklaşık 8 bin 800 TL) oldu.
İNGİLİZ Skynews’in haberine göre geçen yıl İngiltere’deki yollarda yaşanan trafik sıkışıklığı, ülke ekonomisine 7.9 milyar sterlin kaybettirdi. Trafiğin en yoğun olduğu başkent Londra’da bunun bir sürücüye maliyeti yılda yaklaşık 1680 sterlin oldu.
Yollardaki yoğunluktan dolayı yavaş ilerleyen trafik, hava kirliliğinin artması, kazaların yaşanması ve zamanında ulaşmayan ürünlerin verimliliğini düşürmesi gibi sonuçlara yol açıyor.
İSTANBUL 4. SIRADA
Londradan sonra İngiltere’nin en yoğun trafiğine sahip kentleri Machester ve Leicester’da da bir sürücü, trafik sıkışıklığından dolayı ortalama 1100 Sterlin kaybetti.
Dünyanın en yoğun trafiğinin bulunduğu kentler listesinde Moskova birinci sırada yer alırken listeyi, Bogota, Mexico City, İstanbul ve Londra izliyor.
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