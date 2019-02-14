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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
14.02.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Trafik sıkıştı, 8 milyar sterlin kayboldu

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Trafik sıkıştı, 8 milyar sterlin kayboldu

Avrupa’nın en yoğun trafiğine sahip ülkesi İngiltere’de trafik sıkışıklığı 2018 yılında ülkeye 8 milyar sterlin kaybettirdi. Sürücü başına düşen miktar ise 1300 sterlin (yaklaşık 8 bin 800 TL) oldu.

İNGİLİZ Skynews’in haberine göre geçen yıl İngiltere’deki yollarda yaşanan trafik sıkışıklığı, ülke ekonomisine 7.9 milyar sterlin kaybettirdi. Trafiğin en yoğun olduğu başkent Londra’da bunun bir sürücüye maliyeti yılda yaklaşık 1680 sterlin oldu.
Yollardaki yoğunluktan dolayı yavaş ilerleyen trafik, hava kirliliğinin artması, kazaların yaşanması ve zamanında ulaşmayan ürünlerin verimliliğini düşürmesi gibi sonuçlara yol açıyor.

Trafik sıkıştı, 8 milyar sterlin kayboldu

İSTANBUL 4. SIRADA
Londradan sonra İngiltere’nin en yoğun trafiğine sahip kentleri Machester ve Leicester’da da bir sürücü, trafik sıkışıklığından dolayı ortalama 1100 Sterlin kaybetti.
Dünyanın en yoğun trafiğinin bulunduğu kentler listesinde Moskova birinci sırada yer alırken listeyi, Bogota, Mexico City, İstanbul ve Londra izliyor.

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