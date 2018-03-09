Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Trafalgar’da şalgam günleri

Trafalgar’da şalgam günleri

DHA
09.03.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Ticaret Odası, 26-29 Nisan günleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da Şalgam Tanıtım Günleri düzenleyecek.

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üretimi ibadet sayan bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek, “Adana şalgamı artık Adana’nın dışında Türkiye’nin dört bir yanında tüketiliyor. Ben, Roterdam’da bir balıkçı restoranında Adana şalgamı ile karşılaştım. Adana şalgamının dünyaya tanıtılacak olması bizim için gurur kaynağı” dedi. 

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe de böyle bir programın paydaşı olmaktan dolayı bahtiyar olduğunu belirtirken, Adana şalgamının hak ettiği değeri bulacağına inandığını söyledi.

Trafalgar’da şalgam günleri

26-29 Nisan arasında Londra’da bulunarak tanıtım günlerinde yer alacak heyeti, gittikleri ilk gün büyükelçi karşılayarak sarayda misafir edecek. Ticaret ateşesinin de katkılarıyla Adana’dan gidecek şalgam üreticileri, Londra’da marketler zincirlerinin sahipleri ile bir araya gelerek ticari bağlarını kuvvetlendirecek.
İkinci gün ise Londra’da Türk-İngiltere Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek olan üreticiler daha sonra ise İngiltere Ticaret Odası yetkilileriyle görüşecek. 29 Nisan günü ise dünyanın en gözde meydanlarından biri olan Trafalgar’da Adana şalgamını tanıtmak için üretici firmalar kurulan stantlarda olacaklar.

Etiketler: şalgam , Adana , Londra , avrupadan haberler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri