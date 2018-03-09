Trafalgar’da şalgam günleri

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üretimi ibadet sayan bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek, “Adana şalgamı artık Adana’nın dışında Türkiye’nin dört bir yanında tüketiliyor. Ben, Roterdam’da bir balıkçı restoranında Adana şalgamı ile karşılaştım. Adana şalgamının dünyaya tanıtılacak olması bizim için gurur kaynağı” dedi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe de böyle bir programın paydaşı olmaktan dolayı bahtiyar olduğunu belirtirken, Adana şalgamının hak ettiği değeri bulacağına inandığını söyledi.

26-29 Nisan arasında Londra’da bulunarak tanıtım günlerinde yer alacak heyeti, gittikleri ilk gün büyükelçi karşılayarak sarayda misafir edecek. Ticaret ateşesinin de katkılarıyla Adana’dan gidecek şalgam üreticileri, Londra’da marketler zincirlerinin sahipleri ile bir araya gelerek ticari bağlarını kuvvetlendirecek.

İkinci gün ise Londra’da Türk-İngiltere Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek olan üreticiler daha sonra ise İngiltere Ticaret Odası yetkilileriyle görüşecek. 29 Nisan günü ise dünyanın en gözde meydanlarından biri olan Trafalgar’da Adana şalgamını tanıtmak için üretici firmalar kurulan stantlarda olacaklar.