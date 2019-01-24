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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraflar: Facebook
24.01.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Totem yapmak saçmalık bana dua yeter

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Totem yapmak saçmalık bana dua yeter

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2017 yılında altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Ağrıs, müsabakalara totem ile değil dua ile çıktığını belirterek, "Totem bana göre çok saçma." dedi

Güney Kore'nin Muju kentinde 2017'de düzenlenen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi olan Zeliha Ağrıs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in kendisi için çok verimli geçtiğini söyledi.

TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMEK İSTİYORUZ
2019 yılında iyi işlere imza atmak istediklerini vurgulayan genç sporcu, "İlk müsabakalar gelecek ay başlıyor. Bu yıl çok önemli müsabakalar var. Mayıs ayında Dünya Tekvando Şampiyonası var. Önemli olan basamak basamak Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak. İnşallah milli takım olarak Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyoruz." diye konuştu.

Totem yapmak saçmalık bana dua yeter


TOTEM SAÇMA, ALLAH NASİP ETTİYSE OLUR
Müsabakalara çıkmadan önce herhangi bir toteminin olmadığını ifade eden Zeliha Ağrıs, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Totemim yok, duam var benim. Maçlara çıkmadan önce sadece dua ediyorum. Totem bana göre çok saçma. Sonuçta o gün orada Allah, galibiyet nasip ettiyse olur, etmediyse olmaz. Bunun totemle bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Mesela bazı tanıdığım kişiler var. Bunlardan bazıları tokasını, bazıları tekvando elbisesini bazıları da kuşağını totem yapıyor ve bunlar olmadan müsabakaya girmek istemiyor. Kendilerince bunlar olmadan iyi sonuç elde edemediklerini düşünüyor ve öyle motive oluyorlar. Ancak bence tam tersi, dua edersek hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum."

"HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI"
Zeliha Ağrıs, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Şu an olimpiyat kilosu olan 49 kiloda 9. sıradayım. İnşallah ilk 6'ya girerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na direkt katılma hakkı elde etmek istiyorum. Olimpiyatlar çok zor. Ancak oraya gitmek daha zor. Allah'ın izniyle ülkem adına, hem olimpiyatlara katılmak hem de orada altın madalya kazanmak istiyorum."

Totem yapmak saçmalık bana dua yeter

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