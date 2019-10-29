Torunlarını görmek için bisikletle 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi
Afrika ülkesi Fas’ta yaşayan kızı ve torununu görmek için Ukrayna’dan bisikletle yola çıkan 73 yaşındaki Nikolay Tsyapkalo, 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi.
UKRAYNA’nın İrpen şehrinde yaşayan ve yaklaşık 40 yıldır diş hekimliği yapan 73 yaşındaki Nikolay Tsyapkalo, 3 bin 400 kilometre yolculuk yaparak kızı ve torunlarına kavuştu. Şehrinde ünlü bir diş hekimi olan Nikolay’ın ünü sadece mesleğiyle sınırlı değil. Şehirdeki en önemli bisiklet sporcuları arasında da yer alıyor. İki sene önce Fransa’nın başkenti Paris’e de bisikletle giden adamın bu seneki durağı Fas oldu.
KRALLAR GİBİ KARŞILANDIM
Nikolay, “Bu yolculukta sadece bir kere lastik değiştirdim. Yaklaşık 40 yıldır buğday ve yulaf yiyorum. Yolculuk boyunca yetecek kadar da yulaf almıştım yanıma. Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden geçtim. Tasarruf etmek amacıyla yanıma çadır almıştım ve çadırda konakladım. Yolculuk kolay olmadı ama Fas’ta kral gibi karşılandım. Kızım geleceğimi Ukrayna diasporasına ve elçiliğe söylemiş. Onlar da karşıladılar” ifadelerini kullandı.
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