Torunlarını görmek için bisikletle 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTorunlarını görmek için bisikletle 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi
GeriAvrupa Torunlarını görmek için bisikletle 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
29.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Torunlarını görmek için bisikletle 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Torunlarını görmek için bisikletle 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi

Afrika ülkesi Fas’ta yaşayan kızı ve torununu görmek için Ukrayna’dan bisikletle yola çıkan 73 yaşındaki Nikolay Tsyapkalo, 3 bin 400 kilometre pedal çevirdi.

UKRAYNA’nın İrpen şehrinde yaşayan ve yaklaşık 40 yıldır diş hekimliği yapan 73 yaşındaki Nikolay Tsyapkalo, 3 bin 400 kilometre yolculuk yaparak kızı ve torunlarına kavuştu. Şehrinde ünlü bir diş hekimi olan Nikolay’ın ünü sadece mesleğiyle sınırlı değil. Şehirdeki en önemli bisiklet sporcuları arasında da yer alıyor. İki sene önce Fransa’nın başkenti Paris’e de bisikletle giden adamın bu seneki durağı Fas oldu.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDIM
Nikolay, “Bu yolculukta sadece bir kere lastik değiştirdim. Yaklaşık 40 yıldır buğday ve yulaf yiyorum. Yolculuk boyunca yetecek kadar da yulaf almıştım yanıma. Hırvatistan, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden geçtim. Tasarruf etmek amacıyla yanıma çadır almıştım ve çadırda konakladım. Yolculuk kolay olmadı ama Fas’ta kral gibi karşılandım. Kızım geleceğimi Ukrayna diasporasına ve elçiliğe söylemiş. Onlar da karşıladılar” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle