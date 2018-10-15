Toprak kaydı, evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü
Norveç’te şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yüzlerce evin sular altında kaldığı, bazılarını yıkıldığı, araçların suya kapıldığı bölgelerde insanlar tahliye edildi. Can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.
ÜLKENİN kuzey kesimindeki Gudbrandsdalen bölgesinde evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışlarda maddi hasarlar meydana geldi. Yaşanan felaketten en çok etkilenen ise Skjaak ve Lom Belediyeleri oldu.
200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Kırmızı alarm verilen bölgede sivil savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin afette yaralanan ve mahsur kalanları bulmaya çalıştıklarını belirtilirken, yüzlerce evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğü, 200 kişinin tahliye edildiği açıkladı.
Sel ve toprak kaymasına bağlı can kaybının olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.
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