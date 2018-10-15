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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
15.10.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Toprak kaydı, evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü

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Toprak kaydı, evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü

Norveç’te şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yüzlerce evin sular altında kaldığı, bazılarını yıkıldığı, araçların suya kapıldığı bölgelerde insanlar tahliye edildi. Can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

 

ÜLKENİN kuzey kesimindeki Gudbrandsdalen bölgesinde evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışlarda maddi hasarlar meydana geldi. Yaşanan felaketten en çok etkilenen ise Skjaak ve Lom Belediyeleri oldu.

Toprak kaydı, evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü

200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Kırmızı alarm verilen bölgede sivil savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin afette yaralanan ve mahsur kalanları bulmaya çalıştıklarını belirtilirken, yüzlerce evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğü, 200 kişinin tahliye edildiği açıkladı.
Sel ve toprak kaymasına bağlı can kaybının olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

Toprak kaydı, evler yıkıldı, araçlar suya gömüldü

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