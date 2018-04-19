Toplu sözleşme Merkel’e de yaradı
Almanya’da sendikayla hükümet arasında toplu sözleşmelerde varılan ücret zammı uzlaşmasından en çok Başbakan Merkel ve bakanları yararlanacak.
ALMANYA’da hükümet ve hizmet sendikası Ver.di arasında 1 Mart 2018’den 31 Mart 2020’ye kadar çalışanlara ortalama yüzde 7.5 zam, Merkel ve kabinesine de yaradı. Şansölye Merkel’in aylık maaşı 2020’ye kadar 20 bin euroyu aşacak. Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre kamuda çalışanlara 1 Mart 2018’den itibaren yüzde 3.1, Nisan 2019’dan itibaren yüzde 3.9 ve Mart 2020’de 1.6 oranında zam yapılacak. Zamlar Merkel ve kabinesi için de geçerli. Merkel’in şimdiki maaşı ikramiyelerle birlikte 18 bin 820 euro. 2020 yılına kadar yüzde 7.5 oranında zamla Merkel’in aylık maaşı bin 413 euro artarak, 20 bin 233 euroyu bulacak.
CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR DA
Şimdi 20 bin 787 euro olan Cumhurbaşkanı maaşı 2020’ye kadar 22 bin 348 euroya yükselirken, bakanların maaşları ayda bin 147 Euro zamlanarak, 15 bin 280 eurodan 16 bin 427 euroyu bulacak.
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