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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: DPA
25.07.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Tomorrowland Festivalinde yine uyuşturucu damgası: 24 satıcı tutuklandı

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Tomorrowland Festivalinde yine uyuşturucu damgası: 24 satıcı tutuklandı

Belçika’da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland’de 24 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 231 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran kişilere 75 ila 150 Euro arasında para cezası kesildiği öğrenildi.

HER yıl temmuz ayında yüz binlerce kişiyi Boom kasabasında toplayan Tomorrowland Festivaline bu yıl da uyuşturucu operasyonları damga vurdu. Belçika savcılığından yapılan açıklamada, geçen hafta sonu 24 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı, 231 ziyaretçinin de uyuşturucu madde bulundurmaktan veya kullanmaktan dolayı ceza aldığı belirtildi. Uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran kişilere 75 ila 150 Euro arasında para cezası verildiği öğrenildi.

Tomorrowland Festivalinde yine uyuşturucu damgası: 24 satıcı tutuklandı

UYUŞTURUCUDAN MI ÖLDÜ?
Festivale katılan Hint uyruklu 27 yaşındaki bir kişi de henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen cuma gecesi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, ölümün uyuşturucu kullanımına bağlı olabileceği üzerinde duruyor. İki hafta sonuna yayılan festivalde geçen yıl da 63 uyuşturucu satıcısı yakalanmıştı.

Tomorrowland Festivalinde yine uyuşturucu damgası: 24 satıcı tutuklandı

DJ PARİS
Öte yandan festivalinin üçüncü gününde DJ olarak sahne alan ABD’li ünlü model Paris Hilton, kostümleri ve dansıyla festivalin ilgi odağı oldu.

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