Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla
GeriAvrupa Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Hakan AYTAŞ-KÖLN / Fotoğraflar: Hakan Aytaş
01.04.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

Türk gençleriyle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya’daki camilere yönelik saldırıların aydınlatılmasını ve son bulması gerektiğini söyledi. Gençleri radikal dini oluşumlara karşı uyaran Erbaş, onlardan örnek insanlar olmalarını ve anadillerine sahip çıkmalarını da istedi.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Köln’de DİTİB Merkez Camisi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’nda konuştu. Almanya’da son aylarda camilere yönelik saldırıların artmasından duyduğu endişeyi dile getiren Erbaş, şöyle dedi:

“Artış gösteren, kutsal mabetlere yapılan bu saldırılara sizler böylesi güzel programlarla, birlik ve beraberlik vurgularıyla, camilerimizde yürüttüğümüz faaliyetlerle en etkili şekilde cevap veriyorsunuz. Bizim dinimize göre hangi inanca ait olursa olsun mabetler dokunulmazdır. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Camilerimize yapılan saldırılar bir an önce aydınlatılmalı ve bundan sonra da herhangi bir saldırı olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Camiler bir bölgede Müslüman neslin varlığına işaret eden en önemli sembollerdir. Biz gittiğimiz yerde bir cami, bir mescit görürsek kendimizi huzurlu hissederiz.”

Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

RADİKAL OLUŞUMLARA KARŞI UYARDI
“Son zamanlarda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde İslam dinine karşı olumsuz bir imajın oluştuğu, İslam’ı temsil ettiğini söyleyen fakat İslam’la uzaktan yakından alakası olmayan, Kuran ve sünnette hiçbir temeli bulunmayan bazı oluşumların ortaya koyduğu tutum ve davranışların İslam toplumuna ve geleceğine ne kadar zarar verdiğini yakinen sizler görüyorsunuz. Özellikle katı, dışlayıcı, ötekileştirici, kaba, sert bir anlayış ve davranış biçimi sosyal medyanın da yardımıyla dini bilgi ve yeterliliği olmayan gençleri ağına düşürmekte ve her birini rahmet dini İslam’ın gerçek mesajından uzaklaştırmaktadır. DİTİB teşkilatımızın gönüllü gençleri olarak sizlerin de yardımlarıyla bunu engellemek için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz, Kuran ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyi din görevlilerimiz marifetiyle sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz.”

DÜNYANIN DENGESİ BOZULMUŞ
“Şu anda dünyanın dengesi öyle bozulmuş ki her 3.5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Şimdiye kadar gördüm ki her 2.5 saniyede bir insan da tokluktan ölüyor. Çok yemekten ölüyor. İşte dünya bu hale gelmesin diye İslam şecaati emrediyor, infakı emrediyor, sadakayı emrediyor, fitreyi emrediyor, yardımı emrediyor. Kuran-ı Kerim’de 250 kadar ayet var infakla ilgili. Dünyada açlıktan ölenlerin sayısını tokluktan ölenlerin sayısı geçmiş durumda. İslam denge dinidir. Fazla olan yiyeceğini yemese de aç olana verse dünyanın dengesi yerine gelecek.”

Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKIN
“Sizlerin Almanya’da dinimizi ve kültürümüzü, medeniyetimizi en güzel şekilde temsil eden nesiller olmanızı istiyoruz. Bilimde, sanatta, ticarette, eğitim alanlarında varlık göstermek ve başarıya koşmak için gayret sarf etmelisiniz. Eskiden dedelerinizle, babalarınızla buluştuğumuzda onlara Almancayı en güzel şekilde öğrenmelerini tavsiye ederdik. Şimdi baktığımda hepinizin Almancayı en iyi şekilde öğrendiğinizi görüyorum. Ama Almanca ile birlikte anadilinizi, Türkçeyi de iyi şekilde öğrenmeniz tavsiyesinde bulunmam gerekiyor. Kendi dilinden uzaklaşan, ona yabancılaşan bir nesil maalesef kültürüne, dini ve manevi değerlerine de yabancılaşır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Göçmen kadın işçilere taciz endişe verici boyutta’

Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

‘Cehenneme kadar yolları var’

Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni