Tokluktan ölen sayısı açlıktan ölenden fazla

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Köln’de DİTİB Merkez Camisi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’nda konuştu. Almanya’da son aylarda camilere yönelik saldırıların artmasından duyduğu endişeyi dile getiren Erbaş, şöyle dedi:

“Artış gösteren, kutsal mabetlere yapılan bu saldırılara sizler böylesi güzel programlarla, birlik ve beraberlik vurgularıyla, camilerimizde yürüttüğümüz faaliyetlerle en etkili şekilde cevap veriyorsunuz. Bizim dinimize göre hangi inanca ait olursa olsun mabetler dokunulmazdır. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Camilerimize yapılan saldırılar bir an önce aydınlatılmalı ve bundan sonra da herhangi bir saldırı olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Camiler bir bölgede Müslüman neslin varlığına işaret eden en önemli sembollerdir. Biz gittiğimiz yerde bir cami, bir mescit görürsek kendimizi huzurlu hissederiz.”





RADİKAL OLUŞUMLARA KARŞI UYARDI

“Son zamanlarda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde İslam dinine karşı olumsuz bir imajın oluştuğu, İslam’ı temsil ettiğini söyleyen fakat İslam’la uzaktan yakından alakası olmayan, Kuran ve sünnette hiçbir temeli bulunmayan bazı oluşumların ortaya koyduğu tutum ve davranışların İslam toplumuna ve geleceğine ne kadar zarar verdiğini yakinen sizler görüyorsunuz. Özellikle katı, dışlayıcı, ötekileştirici, kaba, sert bir anlayış ve davranış biçimi sosyal medyanın da yardımıyla dini bilgi ve yeterliliği olmayan gençleri ağına düşürmekte ve her birini rahmet dini İslam’ın gerçek mesajından uzaklaştırmaktadır. DİTİB teşkilatımızın gönüllü gençleri olarak sizlerin de yardımlarıyla bunu engellemek için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz, Kuran ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyi din görevlilerimiz marifetiyle sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz.”

DÜNYANIN DENGESİ BOZULMUŞ

“Şu anda dünyanın dengesi öyle bozulmuş ki her 3.5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Şimdiye kadar gördüm ki her 2.5 saniyede bir insan da tokluktan ölüyor. Çok yemekten ölüyor. İşte dünya bu hale gelmesin diye İslam şecaati emrediyor, infakı emrediyor, sadakayı emrediyor, fitreyi emrediyor, yardımı emrediyor. Kuran-ı Kerim’de 250 kadar ayet var infakla ilgili. Dünyada açlıktan ölenlerin sayısını tokluktan ölenlerin sayısı geçmiş durumda. İslam denge dinidir. Fazla olan yiyeceğini yemese de aç olana verse dünyanın dengesi yerine gelecek.”





TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKIN

“Sizlerin Almanya’da dinimizi ve kültürümüzü, medeniyetimizi en güzel şekilde temsil eden nesiller olmanızı istiyoruz. Bilimde, sanatta, ticarette, eğitim alanlarında varlık göstermek ve başarıya koşmak için gayret sarf etmelisiniz. Eskiden dedelerinizle, babalarınızla buluştuğumuzda onlara Almancayı en güzel şekilde öğrenmelerini tavsiye ederdik. Şimdi baktığımda hepinizin Almancayı en iyi şekilde öğrendiğinizi görüyorum. Ama Almanca ile birlikte anadilinizi, Türkçeyi de iyi şekilde öğrenmeniz tavsiyesinde bulunmam gerekiyor. Kendi dilinden uzaklaşan, ona yabancılaşan bir nesil maalesef kültürüne, dini ve manevi değerlerine de yabancılaşır.”