TMMB e.V., yeni yönetimini seçti

FRANKFURT Türk Kültür Merkezi’nde yapılan 14’üncü olağan genel kurul toplantısını Makine Yüksek Mühendisi Demir Ceylan açtı. Ceylan, başkanı olduğu 13’üncü dönemde yapılan etkinlikleri ve hazırlanan projeleri anlattı. Geçen dönemde mimar ve mühendislerin meslek bilgisini artırmak için konferans ve panellere imza atan TMMB’nin, yeni çalışma döneminde Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın da aralarında olduğu pek çok bilim adamı ve akademisyeni Almanya’ya davet etmek istediği kaydedildi.



Demir Ceylan

‘YÜKSEK ÖĞRENİMLİ TÜRK GÖÇMENLER’

Yoğun katılım olan genel kurulda yeni yönetim ve divan kuru üyeleri belirlendi. Demir Ceylan’ın yeniden başkan seçildiği kurulda divan başkanlığını Mimar Fatma Weber, yardımcılığını Bilgisayar Mühendisi Selma Karabacak üstlendi.

Örgüt çatısı altında yeni kurulan ‘Yüksek Öğrenimli Türk Göçmenler Çalışma Grubu’ (YÖTG) da ilk defa genel kurulda tanıtıldı. YÖTG çalışma grubunun üyeleri ve yapmak istediği etkinlikler hakkında da bilgiler verildi.

TMMB’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan Demir Ceylan, başkan yardımcısı Bülent Aydın, genel sekreter Utku Külahçı, sayman Abdullah Eldekekli, yönetim kurulu üyeleri Selma Karabacak, Kıvanç Fidan, Emir Öngüner.