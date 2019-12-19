Tiyatrocu Farzan, 8 yıl sonra Berlin’de

COĞRAFYA ve kültür tanımayan kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde olduğunu belirten Farzan, Hürriyet’e konuştu: “Bu şiddet, bazen ölümle de sonuçlanıyor. Kanunların olması şiddeti önlemiyor. Adalet gerekli. Hâkimler, kravat takan bir tecavüzcüye ceza indirimi yapabiliyor veya kadınlar, uğradıkları şiddeti kaderleri sanıp susuyor. Şiddet, sadece kadının bedenine yönelik fiili bir durum değil. Çok geniş kapsamlı bir kavram. Sokakta laf atmaktan tutun da psikolojik baskıya kadar kadınlar birçok konuda şiddete maruz kalıyor. Bu oyunda kadının maruz kaldığı şiddetin yanı sıra onda bıraktığı izleri de sahneye taşımaya çalışıyoruz. Yönetmenimiz Çağıl Bozbeyoğlu. Hikâyesini ise birlikte kurduk. Herkes gelsin, kadının hikâyesini bir de sahnede görsün. İstanbul’da oyunu izleyenler farklı tepkiler gösterdi. Oyundan sonra görüştüğümüz erkek seyirciler kendisini sorgulamaya başladı. Eşiyle veya erkek arkadaşıyla gelen kadınlar konuyu tartıştı.”



‘ROL YAPMAMA GEREK YOK’

“Bir süre İstanbul’da olduğum için Berlin’deki sanat yaşamıma ara verdim. Ama İstanbul’da boş kalmadım. Oyunculuğa devam ettim. Tiyatrom’da 14 yıl önce sahne almıştım. 14 yıl aradan sonra yeniden Tiyatrom sahnelerinde olmak benim için heyecan verici. Cuma akşamı sahneye çıkacağım, doğum nedeniyle birkaç ay ara vereceğim. Mart gibi yeniden sahne almaya başlayacağım. İstanbul’da da bu şekilde oynadım. Bebeğim de sahnede benimle birlikte olacak. Doğuma sayılı günler var. Hamile olmam performansımı etkilemiyor. Hatta hamile sahnesi var. O sahnede rol yapmama gerek yok. Hamile olmam oyuna fayda bile sağlıyor. Oyun, evrensel bir sorunu anlatıyor. Bu yüzden Türkçe başladığımız oyunu gelecek yıl Almanca, İngilizce ve Farsça sahneleyeceğiz. Seyirciye kendi diliyle ulaşmak, ona dokunmak daha etkili. Tiyatrolarda artık üst yazılar var ama bu oyun için seyircinin karşısına kendi dilinde çıkmak lazım.”