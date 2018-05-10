Tiyatrocu adaylarına etkili iletişimi anlattı
Sunucu Nur Onur, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında Heusenstamm Belediyesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında tiyatrocu adaylarıyla bir araya geldi.
AYNI zamanda iletişim uzmanı olan Nur Onur’un ‘etkili iletişim’ ile topluluk karşısında ‘konuşma’, ‘doğru nefes alma’ ve ‘diyafram’ konularını içeren atölye çalışmasına, Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş da katıldı. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali programlarında sunuculuk görevini de üstlenen Onur, günlük yaşamda etkili ve doğru bir iletişimin kişinin iç iletişimiyle başladığını söyledi. İkili iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişim araçlarıyla iletişim konularını irdeleyen Onur, kişinin kendisini tanıması ve dinlemesi, iletişimini doğru kodlaması ve sözel iletişimin etki gücünden çok sessiz iletişimin yüzdesi göz önünde bulundurulduğunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi.
İletişimin sadece konuşarak gerçekleşmediğini belirten Onur, şunları söyledi: “İletişim, bazen susarak, bazen izleyerek, bazen etkili dinleyerek gerçekleştirilir. Aslında bilgi, düşünce ve tutumları belirli araçları kullanarak hedef kitleye ulaştırmaktır. İmaj ise başkalarının zihninde çizilen resimdir. Algı yönetimi ve konumlandırma, aslında kişinin kendisini tanıma süreciyle başlar.”
Nur Onur, katılımcılarla tek tek yaratıcı drama tekniklerini de kullanarak iletişim ve sesin kullanımı konusunda pratik bilgiler verdi.
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