‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’
GeriAvrupa ‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
11.05.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen panelde ünlü sanatçılar, günümüz koşullarında gerçekleştirilen sanatı ve tiyatroyu masaya yatırdı. Sunuculuğunu televizyon yıldızı Nur Onur’un yaptığı panele ünlü tiyatrocular Tamer Levent, Laçin Ceylan, Celal Kadri Kınoğlu, Michael Quast ve Kubilay Farslıoğlu katıldı.

AŞK ve Gurur, Benim Hala Umudum Var, Galip Derviş, Gözetleme Kulesi, Saklı Hayatlar, Gönülçelen ve Gümüş ile film ve dizi izleyicilerinin de yakından tanıdığı Laçin Ceylan, “Ciddi bir dikkatle ne zaman bir oyun izledik? Yoksa iki dakikada bir onlarla mı meşgulüz?“ diye sordu. Oyuncunun rolünden de önce anlatacağı konuya heyecan duyması gerektiğini aktaran Ceylan, şöyle dedi:
“Tiyatro insanı anlatmaksa, onun karanlık noktalarına, çelişkilerine eğrisine doğrusuna girmekse çok büyük bir tehlike altındayız. İletişim araçlarının elinde oyuncak olmuşuz. Tiyatro insanı dinlemek, anlamak. Kendini bulmak, fark edemediklerini yakalamak, bir düşünceyi masaya yatırmak. İletişiyor muyuz? Bir yerlere orada olduğumuzu belirtmek için selfie çekmek üzere gidiyoruz. İnsan öğesi yitmiş durumda. Temas azaldıysa, insani özelliğimiz kaybolduysa. Ciddi bir dikkatle ne zaman bir oyun izledik? Yoksa iki dakikada bir onlarla mı meşgulüz? Ciddi bir savaşın ortasındayız. Tiyatro insanı, insan olarak hatırlamaya dair bir yer. En önemli kurtuluş noktalarımızdan biri tiyatro diyecek kadar iddia ediyorum. Türkiye’de tiyatrolar seyirciyi çekebilmek için popülizme odaklı işler yapmaya başladı. Tiyatro, televizyonlarla yarıştığı zaman içtenliğini kaybeder.”

‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Tamer Levent, elli yılda yetmiş kadar tiyatro oyununda sahne aldığını belirterek, “Tiyatro eğer insanlarda empati kurma ve kendileriyle yüzleşme özelliğini bir tarafa bırakırsak, nedir sanat? Hazırlıklar mı ortaya çıkan durum mu sanat? Heykel, edebiyat, fotoğraf belki de yemek pişirme alanları mı yoksa bunlara süreç mi? Sanat insanları kendini anlamada son derecede etkili olur. Toplum daha kaliteli yaşamı tercih ediyor mu sormak lazım. Afife Jale, polis dayağıyla sahneden indirilmişti” dedi.

‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

Alman tiyatrocu Michael Quast, tiyatroyu toplumsal mücadelenin verildiği ortam olarak niteledi. Almanya’da tiyatronun sinema ve televizyonlarda oluşturulan estetik nedeniyle çıkmaz sokakta olduğu yönünde düşünceler olduğunu kaydeden Quast, “Ancak sanatı birebir yaşamak isteyenler, oyunları izlemenin daha heyecanlı olduğunu düşünenler için Almanya’da tiyatro rönesansını yaşıyor” diye konuştu.

‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

Celal Kadri Kınıoğlu, ailesinin isteğiyle başladığı makine mühendisliği eğitimini son sınıfta bırakıp konservatuara başladığını belirterek “Baskıcı ailelerde bir kez devrim yapılır. O da babaya karşı olur. Türkiye’de Almanların kurduğu bu kültürün üzerinde bütün klasik değerleri temsil etmek için kendimizi yetiştirmeye başlıyoruz. Bizim yetişmemizde Alman felsefesinin, edebiyatının, düşüncesinin çok büyük önemi vardır. Biz Devlet Tiyatroları olarak geldiğimizde, “Aptal bir televizyon komedisi değil yaptığımız, geri zekalıca uzatılan, insanların duygularını sömürmek için yapılan o televizyon çöplüğünden bir şeyler değil, eğitimimize layık olan bir estetikle her yıl büyük yazarları getireceğiz. Aldığımız eğitime layık olup olmadığımızı alkışlarınızdan anlayacağız” dedi.

‘Tiyatro, TV ile yarışınca kaybeder’

Kubilay Farslıoğlu, konuşmasında dünyada pek çok insanın kralı, sarayı tanımadan bunlarla ilgili güzel masallar anlattığına dikkat çekerek “Bizler de güzel anlatıcı olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Bosna Hersek’deki buluşmaya otobüslerle taşıyacağız’

‘AfD, Merkel yüzünden meclise girdi! Ondan nefret ediyorum’

Hamburg 15 dakikada sele teslim oldu

‘Bir daha büyük konuşmam’