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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.08.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

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Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

Ağrılı milli halterci Arif Koç, formunu korumak için köyünde tırpanla ot biçip taş ve araç lastiği kaldırarak şampiyonalara hazırlanıyor.

Ağrı merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uçarkaya köyünde yaşayan Arif Koç, sokakta simit satarken "Sokaktan 2016 Olimpiyatlarına" projesi kapsamında halterle tanıştı.

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

2011'DE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
15 yıllık halter hayatına sayısız başarı sığdıran ve antrenörü Muhlis Akbaş'ın gözetiminde hazırlanarak 2 defa Türkiye şampiyonu olan Koç, 2011 yılında Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Yurt dışında katıldığı yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden Koç, sonraki yıllarda katıldığı halter yarışmalarında başarı grafiğini yükselterek halterde 6 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Halterde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da çok sayıda derecesi bulunan Koç, hayalindeki şampiyonluklara ulaşmak için şimdi köyünde çalışmaya devam ediyor.

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

TARLADA TIRPANLA VE TAŞLA ANTRENMAN
Köyünde ailesiyle yaşayıp zaman zaman koyun güden Koç, tarlada tırpanla ot biçip araba tekerleri ve ağırlık olarak kullandığı taşlarla antrenmanlarına devam ediyor.

Köyünde hem ailesine yardım eden hem de zor şartlara göğüs gererek ilkel aletlerle çalışmalarına devam eden Koç, ev işlerinden fırsat buldukça il merkezine gelerek spor salonunda da çalışıyor.

Dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar için azim ve kararlılıkla çalışan Koç, 2020 yılında düzenlenecek Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'na hazırlanarak hayallerine kavuşacağı günü bekliyor.

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

BAZEN KÖYDE, BAZEN ŞEHİRDE ÇALIŞIYOR
Haltere küçük yaşlarda başlayan ve halterin efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu'nu örnek alan Arif Koç, halteri çok sevdiğini söyledi.

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

Antrenörü Muhlis Akbaş'ın gözetiminde dünya ve Türkiye'de dereceler elde ettiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Bu zorluklarla köyümden Ağrı merkeze gidip geliyorum. Evde de kimse olmadığı için aileme de yardımcı oluyorum. 2011 yılında Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Avrupa'da ikincilik madalyam var. 6 kez Türkiye şampiyonluğum var. Büyükler Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. İmkanlar olmadığı için iyi bir şekilde hazırlık yapamıyorum, bazen köyde bazen şehir merkezideki spor salonunda antrenman yapıyorum. Yıldızlar, büyükler ve gençler kategorisinde hem Türkiye rekorlarım var hemde şampiyonluklarım var."

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
15 yıldır halter sporuyla uğraştığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Köyde hayvanlarımız var, ara sıra onlara çobanlık yapıyorum. Evdeyken normal köy işleri yapıyorum, ot biçme zamanı olduğu için tarlada da çalışıyoruz. Dünya üçüncülüğüm var ama dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bütün sporcuların hedefi olimpiyattır. Ben de olimpiyatlara gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı da göklerde dalgalandırmak istiyorum. Antrenörlük belgem olduğu için kendime antrenörlük yapıyorum."

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

Arif Koç, ulaşım zorluğu sebebiyle düzenli olarak kentteki spor salonuna gidemediği için köyde de antrenman yaptığını vurgulayarak, "Köyde ağırlık kaldırıyorum ki vücut dengem bozulmasın. Ağırlık olarak taşları ve araba tekerleklerini kaldırarak formumu korumaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak antrenman yapıyor

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