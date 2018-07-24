TIR’a arkadan çarpan izinci hayatını kaybetti
Fransa’dan Türkiye’ye tatile giden Ali Başıbüyük, Mersin’in Tarsus ilçesinde TIR’a arkadan çarptı. Ali Başıbüyük ölürken, eşi Sultan Başıbüyük yaralandı.
KAZA, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Dinlenme tesisi yakınlarında Bölge Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada, Kadir Bodur’un kullandığı 32 DJ 111 plakalı TIR’ı durdurdu.
Bu aracın kontrolü yapılırken, arkadan gelen Ali Başıbüyük yönetimindeki BC 946 NZ Fransa plakalı otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Kazada Ali Başbüyük olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan eşi Sultan Başıbüyük yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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