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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
07.05.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

TIR kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm yolda

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TIR kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm yolda

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında meydana gelen TIR kuyruğu sorununun, iki ülkenin yapacağı ortak çalışmalarla çözüme kavuşturulacağını söyledi.

ÖZDEMİR, Bulgaristan’dan gelen gazeteci heyetini makamında kabulünde yaptığı konuşmada, yaşanan yoğunluklar nedeniyle zaman zaman Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyrukları oluştuğunu ifade etti. TIR kuyruklarının iki ülkenin ortak sorunu olduğunu belirten Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın ihtiyaca cevap verme noktasında yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirtti.

‘CİDDİ ÇABA HARCIYORUZ’
Sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Vali Özdemir, şunları söyledi: “İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bu konuda hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba harcıyor. Ancak yapılan çalışmalara rağmen TIR kuyruklarını tam olarak çözemedik. Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın en büyük kara sınır kapılarından. Avrupa’ya açılan en önemli kapımız ve ihracatın önemli bir ayağı. Kapıkule karşısında Bulgaristan’a ait Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Kapıkule’ye göre biraz küçük. Bu kapıyı Bulgar ve Türk hükümetlerinin girişimiyle biraz büyütmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye bakanıyla bir toplantı yaptı. Ortaklaşa yapılacak projelerle bu problemin çözülmesi konusunda bir görüşe varıldı. TIR kuyruğu sorununun kalıcı olarak çözülmesi için gerekli ne varsa yapmaya çalışıyoruz.”

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