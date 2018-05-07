TIR kuyruğu sorununa çift taraflı çözüm yolda
Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında meydana gelen TIR kuyruğu sorununun, iki ülkenin yapacağı ortak çalışmalarla çözüme kavuşturulacağını söyledi.
ÖZDEMİR, Bulgaristan’dan gelen gazeteci heyetini makamında kabulünde yaptığı konuşmada, yaşanan yoğunluklar nedeniyle zaman zaman Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyrukları oluştuğunu ifade etti. TIR kuyruklarının iki ülkenin ortak sorunu olduğunu belirten Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın ihtiyaca cevap verme noktasında yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını belirtti.
‘CİDDİ ÇABA HARCIYORUZ’
Sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Vali Özdemir, şunları söyledi: “İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bu konuda hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba harcıyor. Ancak yapılan çalışmalara rağmen TIR kuyruklarını tam olarak çözemedik. Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın en büyük kara sınır kapılarından. Avrupa’ya açılan en önemli kapımız ve ihracatın önemli bir ayağı. Kapıkule karşısında Bulgaristan’a ait Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Kapıkule’ye göre biraz küçük. Bu kapıyı Bulgar ve Türk hükümetlerinin girişimiyle biraz büyütmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye bakanıyla bir toplantı yaptı. Ortaklaşa yapılacak projelerle bu problemin çözülmesi konusunda bir görüşe varıldı. TIR kuyruğu sorununun kalıcı olarak çözülmesi için gerekli ne varsa yapmaya çalışıyoruz.”
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