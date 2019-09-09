Tipi, suçundan fazla ilgi çekince arama ilanı kaldırıldı
İngiliz polisi, aradığı bir uyuşturucu satıcısının fotoğrafını ve bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşarak yerini bilen ya da görenlerin polise bilgi vermelerini istedi. Ancak şüphelinin ilginç saç modeli, sosyal medyada dalga konusu haline gelip kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alınca ilan yayından kaldırıldı.
İNGİLTERE’nin Newport bölgesinde bulunan Gwent Polis Merkezi, aranan bir uyuşturucu satıcısının fotoğrafını resmi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, görenlerin kendilerine bilgi vermesini istedi.
İlginç saç şekli ile Jermaine Taylor isimli şüphelinin fotoğrafının bulunduğu ilan, kısa sürede 90 bin beğeni, binlerce yorum ve paylaşım aldı.
Şüphelinin saç modeli, ilanın önüne geçince polis ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
TAKİPÇİLERİMİZİ UYARIYORUZ
İkinci açıklamada polis, yoğun ilgileri nedeniyle herkese teşekkür eden ve uluslararası takipçilerine hoş geldin diyerek, “Kabul etmemiz gerekiyor ki bazı yorumlar bizi de güldürdü ama komiklik ile taciz arasındaki çizgi geçilirse sizleri uyarmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.
Yorumların devam etmesi üzerine bir açıklama daha yayınlayan polis, “Sosyal medyada taciz eden yorumlar kanuna aykırıdır ve takipçilerimizi yasal işlem yapabileceğimiz konusunda uyarıyoruz” dedi. Tüm olayın ve aranan kişinin resmi medyada da ilgi çekince polis tüm açıklamaları ve fotoğrafı silmek zorunda kaldı.
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