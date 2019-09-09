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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
09.09.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Tipi, suçundan fazla ilgi çekince arama ilanı kaldırıldı

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Tipi, suçundan fazla ilgi çekince arama ilanı kaldırıldı

İngiliz polisi, aradığı bir uyuşturucu satıcısının fotoğrafını ve bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşarak yerini bilen ya da görenlerin polise bilgi vermelerini istedi. Ancak şüphelinin ilginç saç modeli, sosyal medyada dalga konusu haline gelip kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alınca ilan yayından kaldırıldı.

İNGİLTERE’nin Newport bölgesinde bulunan Gwent Polis Merkezi, aranan bir uyuşturucu satıcısının fotoğrafını resmi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, görenlerin kendilerine bilgi vermesini istedi.

İlginç saç şekli ile Jermaine Taylor isimli şüphelinin fotoğrafının bulunduğu ilan, kısa sürede 90 bin beğeni, binlerce yorum ve paylaşım aldı.
Şüphelinin saç modeli, ilanın önüne geçince polis ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Tipi, suçundan fazla ilgi çekince arama ilanı kaldırıldı

TAKİPÇİLERİMİZİ UYARIYORUZ
İkinci açıklamada polis, yoğun ilgileri nedeniyle herkese teşekkür eden ve uluslararası takipçilerine hoş geldin diyerek, “Kabul etmemiz gerekiyor ki bazı yorumlar bizi de güldürdü ama komiklik ile taciz arasındaki çizgi geçilirse sizleri uyarmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.
Yorumların devam etmesi üzerine bir açıklama daha yayınlayan polis, “Sosyal medyada taciz eden yorumlar kanuna aykırıdır ve takipçilerimizi yasal işlem yapabileceğimiz konusunda uyarıyoruz” dedi. Tüm olayın ve aranan kişinin resmi medyada da ilgi çekince polis tüm açıklamaları ve fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

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