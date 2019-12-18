Timo Werner coştu

RB Leipzig Şampiyonlar Ligi'nde yoluna grup birincisi olarak devam ediyor. Bundesliga'da da liderliğini sürdürüyor. Bu yıl RB Leipzig genç Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile büyük çıkış yaptı. Nagelsmann'ın dokunuşu golcü futbolcu Timo Werner'e de yaradı. Werner attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı. 23 yaşındaki Werner, Dortmund ile oynanan ve 3-3 berabere sona eren maçta iki gol atınca Gerd Müller'i yakaladı.

Alman futbolunun efsane golcüsü Gerd Müller, 1976-1977 Sezonun'da 16 maçta 18 gol atmıştı. Müller'in bu başarısına bir başka Alman futbolcunun ulaşması neredeyse yarım asrı buldu. RB Leipzig golcüsü Werner, ancak 43 yıl aradan sonra Müller'i yakalayabildi. Timo Werner, 16 lig maçında 18 gol atarak Gerd Müller'in rekoruna ortak oldu. Werner, 2019-2020 Sezonunun ilk 16 haftasında maç başına 1.125 gol ortalamasını da yakaladı. Gollerin büyük bölümünü de sağ ayağıyla atan golcü, sol ayağını ise adeta sadece koşmak için kullanıyor.

Werner 18 golün 16'sını sağ, ikisini de sol ayağıyla attı. Werner son yedi lig maçını da boş geçmiyor. Son yedi maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Werner, Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl üç gol attı.

Alman Futbol Federasyonu Kupası'nda ise iki defa gol sevinci yaşadı.