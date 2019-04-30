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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
30.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Timmermans: Avrupa gerçekten çökebilir

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Timmermans: Avrupa gerçekten çökebilir

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyal Demokrat partilerin liste başı adayı Frans Timmermans, “Ben bu seçimlerin Avrupa’nın kader seçimi olduğuna inanıyorum. Avrupa gerçekten çökebilir, milliyetlere bölünebilir” dedi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Timmermans, Brexit, Macaristan, Polonya ve İtalya’da sağ popülistlerin Avrupa için bir tehdit olduğunu vurguladı. Timmermans, özellikle muhafazakar partilerin sağ popülist partilerle iş birliği yapması veya başarılı olmak için onların düşüncelerini almalarının bu tehlikeyi çok daha artıracağını söyledi. Avrupa muhafazakar partilerin liste başı adayı Manfred Weber’in sağ popülist partilerle arasına açık sınırlar çekmemesini eleştiren Timmermans, tam tersine Weber’in, İtalya’da radikal Kuzey Ligi lideri Salvini’yle iş birliğini öngördüğüne işaret etti:
“Avrupa’yı adil ve samimi yapmalıyız. İnsanlar Avrupa’nın kendilerini terk ettiği hissi taşıyor. Bizim insanlara değil, bankalara yardım için burada olduğumuzu düşünüyorlar. Bu algıyı hızla değiştirmemiz lazım. Kimse arkada kalmamalı, kimse kendini yalnız bırakılmış hissetmemeli. Avrupa’da milyarlarca Euro kazanç sağlayan şirketler vergi ödemiyor. Bizim bunu değiştirmemiz lazım.”

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