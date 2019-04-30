Timmermans: Avrupa gerçekten çökebilir
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyal Demokrat partilerin liste başı adayı Frans Timmermans, “Ben bu seçimlerin Avrupa’nın kader seçimi olduğuna inanıyorum. Avrupa gerçekten çökebilir, milliyetlere bölünebilir” dedi.
Deutschlandfunk radyosuna konuşan Timmermans, Brexit, Macaristan, Polonya ve İtalya’da sağ popülistlerin Avrupa için bir tehdit olduğunu vurguladı. Timmermans, özellikle muhafazakar partilerin sağ popülist partilerle iş birliği yapması veya başarılı olmak için onların düşüncelerini almalarının bu tehlikeyi çok daha artıracağını söyledi. Avrupa muhafazakar partilerin liste başı adayı Manfred Weber’in sağ popülist partilerle arasına açık sınırlar çekmemesini eleştiren Timmermans, tam tersine Weber’in, İtalya’da radikal Kuzey Ligi lideri Salvini’yle iş birliğini öngördüğüne işaret etti:
“Avrupa’yı adil ve samimi yapmalıyız. İnsanlar Avrupa’nın kendilerini terk ettiği hissi taşıyor. Bizim insanlara değil, bankalara yardım için burada olduğumuzu düşünüyorlar. Bu algıyı hızla değiştirmemiz lazım. Kimse arkada kalmamalı, kimse kendini yalnız bırakılmış hissetmemeli. Avrupa’da milyarlarca Euro kazanç sağlayan şirketler vergi ödemiyor. Bizim bunu değiştirmemiz lazım.”
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