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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar

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TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de öğrencilere iftar verdi. İftara, Türkiye, Macaristan, Azerbaycan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Ürdün, Kazakistan, Nijerya ve Hindistan’dan Macaristan genelindeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler katıldı.

TİKA tarafından Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen iftar programında konuşan, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, iftara katılan Türk öğrencilerin beraberinde farklı kültürden arkadaşlarını da getirmelerinin kültürlerarası diyalog açısından güzel bir adım olduğunu söyledi. TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı ise ramazan sofralarının anlamının gönül köprüsü kurmak ve dostları çoğaltmak olduğunu belirterek, programa geniş katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar

‘GÖNÜL KÖPRÜSÜ’
Dağlı, “Türk-İslam tefekküründe ‘On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ heyecanla beklenir, hürmetle karşılanır. Beraberinde de dayanışma, paylaşma, dostluk ve muhabbeti getirir. Biz de bu iftar sofrasında sizlerle hem bir gönül köprüsü kurarak dost edinmek, dostlukları çoğaltmak hem de Anadolumuzun yüzlerce yıllık tasavvuf geleneğinde varlığını bizlere miras bırakan ‘Veren El’ olabilmek düsturuyla Allah’a şükrediyoruz. Ramazan ayının tüm dünya ile birlikte bu iftar sofrasında buluşanlara iyilik, sağlık ve afiyet getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Etkinliğe, Macaristan’da faaliyet gösteren Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

TİKA’dan Macaristan’da öğrencilere iftar


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