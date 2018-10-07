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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
07.10.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

‘Türk Alman ilişkileri doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi...’

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‘Türk Alman ilişkileri doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi...’

Nürnberg Maritim Otel’de düzenlenen TİAD 25’nci yıl balosu, Türk ve Alman dostluğuna sahne oldu. Baloda ‘Diyalog Ödülü’ verilen eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther Beckstein “Türk doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi çok şükür Türk Alman ilişkileri iyileşme yolunda” dedi.

BÖLGESİNDEN sayısız ortaklığa imza atan ve bir çok kurum ve kuruluşlarla düzenlediği ortak etkinlikler sayesinde ilişkilerin iyi derecelere gelmesini sağlayan TİAD (Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İşadamları Derneği), 25. kuruluş yılını görkemli bir balo ile kutladı. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ile Nürnberg Belediye Başkanı Christian Vogel himayesinde gerçekleşen ve Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karnaval Derneği Başkanı Jörg Philips’in sunduğu baloya, eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther Beckstein, TİAD Başkanı Aydın Yüksel, Federal Milletvekili Sebastian Brehm, SPD Milletvekili Arif Taşdelen, CSU Milletvekili Petra Guttenberger, Prof. Dr. Elmar Forster, SPD Nürnberg Başkanı Thorsten Brehm, Türk-Alman Tabipler Birliği Bölge Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, Vural Çokbudak ve Cüneyt Kandemir ile birlikte çok sayıda Türk ve Alman iş adamı, doktor, avukat ve siyasetçiler katıldı.

‘Türk Alman ilişkileri doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi...’

‘TARAFSIZLIĞIMIZ KORUNACAK’
TİAD’ın 25 yıl boyunca dini ve siyassetten uzak bağımsız göçmen dernek olarak hareket ettiğini ve bu tarafsızlığını korunacağını ifade eden TİAD Başkan Yardımcısı Dr. Neslişah Terzioğlu, “Nürnberg Metrepol Bölgesi’nin ekonomik çıkarlarına katkı sağladığımıza vurgu yapmak istiyorum. Bu ara durgun olan Almanya ile Türkiye ilişkilerinin tekrar daha iyi zamanlar göreceğine inanıyoruz” dedi. Başkonsolos Kül, TİAD’ın hizmetlerine övgüler yaparken Belediye Başkanı Vogel de göçmenlerin Nürnberg’e olan ekonomik ve insani katkılarına dikkati çekti.
Gecede eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther Beckstein’a, Türk-Alman ilişkilerine sağladığı destekleri nedeniyle ‘Diyolog Ödülü’ verildi.

‘Türk Alman ilişkileri doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi...’

‘BECKSTEİN’A BORÇLUYUZ’
Eski TİAD başkanı avukat Emre Hızlı “Eğer göçmenler olarak bugün Almanya’nın en güvenli eyaletinde yaşıyorsak bunu Sayın Beckstein’e borçluyuz” derken duygulu anlar yaşayan Beckstein ise “Bu ödülün Türk-Alman dostluğuna yapmış olduğum katkılarımın karşılığı olması, beni daha da mutlu etti. Ben Türk-Alman dostluk ve kardeşlik bağları hiç kopmadan devam etsin istiyorum. Eski dostum Dr. Baloğlu’nun hastalarına dediği gibi Türk-Alman ilişkileri iyileşme yolunda ve bunun için Allah’a şükür ediyorum” dedi.

‘Türk Alman ilişkileri doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi...’

İSTANBUL TABLOSUNA 3 BİN 500 EURO
Açık büfe, E5 müzik grubu ve Fuego Caliente dans grubunun sahneye çıktığı baloda Alman ve göçmen kadınlara yönelik projelerinden dolayı ‘Frauen für Frauen e. V. Rlenbach am Main’ derneğine bin euro verildi. Açık artırma ile 3 bin 500 euroya satılan Nürnberg’li ressam Birgin Osten’e ait ‘I Love Istanbul’ adlı resimden elde edilen gelir Türk ve Alman gençlere mesleğe yönelme hizmeti sunan ‘Schlau’ kurumuna bağışlandı.

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