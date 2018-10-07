‘Türk Alman ilişkileri doktor arkadaşımın hastalarına dediği gibi...’

BÖLGESİNDEN sayısız ortaklığa imza atan ve bir çok kurum ve kuruluşlarla düzenlediği ortak etkinlikler sayesinde ilişkilerin iyi derecelere gelmesini sağlayan TİAD (Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İşadamları Derneği), 25. kuruluş yılını görkemli bir balo ile kutladı. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ile Nürnberg Belediye Başkanı Christian Vogel himayesinde gerçekleşen ve Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karnaval Derneği Başkanı Jörg Philips’in sunduğu baloya, eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther Beckstein, TİAD Başkanı Aydın Yüksel, Federal Milletvekili Sebastian Brehm, SPD Milletvekili Arif Taşdelen, CSU Milletvekili Petra Guttenberger, Prof. Dr. Elmar Forster, SPD Nürnberg Başkanı Thorsten Brehm, Türk-Alman Tabipler Birliği Bölge Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, Vural Çokbudak ve Cüneyt Kandemir ile birlikte çok sayıda Türk ve Alman iş adamı, doktor, avukat ve siyasetçiler katıldı.





‘TARAFSIZLIĞIMIZ KORUNACAK’

TİAD’ın 25 yıl boyunca dini ve siyassetten uzak bağımsız göçmen dernek olarak hareket ettiğini ve bu tarafsızlığını korunacağını ifade eden TİAD Başkan Yardımcısı Dr. Neslişah Terzioğlu, “Nürnberg Metrepol Bölgesi’nin ekonomik çıkarlarına katkı sağladığımıza vurgu yapmak istiyorum. Bu ara durgun olan Almanya ile Türkiye ilişkilerinin tekrar daha iyi zamanlar göreceğine inanıyoruz” dedi. Başkonsolos Kül, TİAD’ın hizmetlerine övgüler yaparken Belediye Başkanı Vogel de göçmenlerin Nürnberg’e olan ekonomik ve insani katkılarına dikkati çekti.

Gecede eski Bavyera Başbakanı Dr. Günther Beckstein’a, Türk-Alman ilişkilerine sağladığı destekleri nedeniyle ‘Diyolog Ödülü’ verildi.





‘BECKSTEİN’A BORÇLUYUZ’

Eski TİAD başkanı avukat Emre Hızlı “Eğer göçmenler olarak bugün Almanya’nın en güvenli eyaletinde yaşıyorsak bunu Sayın Beckstein’e borçluyuz” derken duygulu anlar yaşayan Beckstein ise “Bu ödülün Türk-Alman dostluğuna yapmış olduğum katkılarımın karşılığı olması, beni daha da mutlu etti. Ben Türk-Alman dostluk ve kardeşlik bağları hiç kopmadan devam etsin istiyorum. Eski dostum Dr. Baloğlu’nun hastalarına dediği gibi Türk-Alman ilişkileri iyileşme yolunda ve bunun için Allah’a şükür ediyorum” dedi.





İSTANBUL TABLOSUNA 3 BİN 500 EURO

Açık büfe, E5 müzik grubu ve Fuego Caliente dans grubunun sahneye çıktığı baloda Alman ve göçmen kadınlara yönelik projelerinden dolayı ‘Frauen für Frauen e. V. Rlenbach am Main’ derneğine bin euro verildi. Açık artırma ile 3 bin 500 euroya satılan Nürnberg’li ressam Birgin Osten’e ait ‘I Love Istanbul’ adlı resimden elde edilen gelir Türk ve Alman gençlere mesleğe yönelme hizmeti sunan ‘Schlau’ kurumuna bağışlandı.