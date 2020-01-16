Thüringen’de üç partili azınlık hükümeti kuruluyor

GEÇEN yıl ekim ayında yapılan seçimlerden sonra Thüringen’de Sol Parti, Yeşiller ve SPD, Bodo Ramelow’un başbakanlığında hükümetin kurulması konusunda fikir birliğine vardı. Ancak üç partinin milletvekili sayısı hükümet kurmaya yetmiyor. Güvenoyu için CDU ve FDP’den en az 4 milletvekilinin daha dışarıdan destek vermesi gerekiyor. Şimdi CDU ve FDP, projeleri hayata geçirmek konusunda uzlaştıkları üç partinin hükümet programını kendi parti üyeleri ve delegelerinin onayına sunacak. Üyelerden ve delegelerden onay alındıktan sonra meclis hükümeti oylayacak. İKİ LİDER BULUŞMUŞTU

Sol Partili Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow ile CDU Thüringen Eyalet Teşkilatı ve Eyalet Meclis Grup Başkanı Mike Mohring, hafta başında buluşmuş ve eyalet için önemli olarak görülen projeler ve politikalar konusunda uzlaşmaya varmıştı. CDU, daha fazla polisin teşkilata alınması ve belediyelere daha fazla mali yardım talebinde bulunmuş, Sol Parti de bu talepleri yerine getirme sözü vermişti. Thüringen Eyalet Meclisi’nde 90 milletvekili bulunuyor. Sol Parti, SPD ve Yeşiller’in toplam milletvekili sayısı 42. hükümetin güven oyu alması için gerekli milletvekili sayısı ise 46. Mecliste Sol Parti’nin 29, aşırı sağcı AfD’nin 22, CDU’nun 21, SPD’nin 8, Yeşiller’in 5 ve FDP’nin 5 milletvekili bulunuyor.