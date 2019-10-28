Thüringen’de seçmen merkezden kaçtı

THÜRINGEN seçimleri birçok açıdan Almanya’da ilklere sahne oldu. Almanya genelinde oy oranı yüzde 7 civarında olan Sol Parti, ilk kez bir eyalet seçiminde birinci güç oldu. Beş yıldır SPD ve Yeşiller ile birlikte eyaleti yöneten Sol Parti’nin oylarının artırmasının temel nedenlerinden biri, seçmenin Başbakan Bodo Ramelow’a olan sempatisi ve güveni. Ramelow, partisini zafere taşırken, kendisine verilen hükümet kurma görevini nasıl yerine getireceği ise merak konusu. 90 üyeli yeni mecliste Sol Parti, SPD ve Yeşiller’in milletvekili sayısı hükümet kurmak için yeterli sayıya ulaşmıyor. Bu da Ramelow’un koalisyonu kurmasını zorlaştırıyor.

CDU İLE HÜKÜMET OLASILIĞI

Hiçbir parti aşırı sağcı AfD ile koalisyon kurmak istemiyor. Bu durumda hükümet için üç ihtimal kalıyor. Birinci ihtimal; Sol Parti, SPD, Yeşiller ve barajı geçen FDP ile dörtlü koalisyon. Eğer dört parti anlaşıp koalisyon oluşturursa, Almanya’da ilk kez bir eyalette dört partili hükümet görev başına gelecek. Bir diğer olasılık ise Sol Parti ile CDU ortaklığı. Sol Parti, CDU ile koalisyona sıcak bakıyor. Ancak şimdiye kadar ne federal ne de eyalet düzeyinde Sol Parti ile ortaklık yapmayan CDU’nun tavrının ne olacağı henüz net değil. Eğer iki parti anlaşırsa, Almanya’da yine bir ilk gerçekleşecek ve CDU ile Sol Parti ortaklık yapmış olacak. Diğer bir ihtimal ise azınlık hükümeti. Ancak azınlık hükümetine dışarıdan CDU mu yoksa FDP mi destek verecek bu belli değil. Partiler de azınlık hükümetine sıcak bakmıyor. Bu yüzden azınlık hükümeti çok düşük bir olasılık.

AfD THÜRINGEN’DE DE YÜKSELTTİ

Kuruluşundan beri girdiği her seçimde oyunu artıran AfD, Thüringen’de de bunu başardı. 2014 seçimlerine yüzde 10.6 oy alan AfD bu seçimde yüzde 23.4 oy alarak sandıktan ikinci büyük güç olarak çıktı. Bu sonuçla ilk kez bir seçimde CDU’yu geride bıraktı. 2014 seçimlerinde yüzde 33.5 oy alan CDU ise bu seçimlerde oyların yüzde 21.8’ini alabildi. Sadece CDU değil, SPD ve Yeşiller de Thüringen’de oy kaybı yaşadı. SPD’nin 2014 yılında yüzde 12.4 olan oyları yüzde 8.2.’ye geriledi. 2014’te yüzde 5.7 oy alan Yeşiller ise bu seçimde yüzde 5.2 oy aldı. FDP, aldığı yüzde 5 oy ile barajı geçip parlamentoya girdi. 2014 yılında seçmenin sadece yüzde 2’si FDP’ye oy vermişti. Kesin olmayan sonuçlara göre Thüringen parlamentosuna 90 milletvekili girdi. Sol Parti 29 milletvekiliyle en fazla sandalyeye sahip olurken, AfD 22, CDU 21, SPD 8, Yeşiller ve FDP 5’er milletvekili çıkardı.