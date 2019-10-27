Thüringen’de 1.7 milyon seçmen sandık başında
Almanya’nın Thüringen eyaletinde 1 milyon 700 bin seçmen, parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Anketlerden çıkan sonuçlara göre Yeşiller ve SPD’nin oy kaybı nedeniyle eyaleti yöneten Sol Parti, Yeşiller ve SPD koalisyonun tekrar kuralması ihtimali oldukça düşük.
ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de kayıtlı 1 milyon 700 bin seçmen, eyaleti 5 yıl boyunca yönetecek yeni parlamento üyelerinin belirlemek için bugün saat 08.00’den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 18.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 18 partinin katıldığı seçimde biri direkt adaya, diğeri partiye olmak üzere iki oy kullanıyor.
Anketler, 5 yıldır iktidarda bulunan Sol Parti, SPD ve Yeşiller koalisyonunun tekrar hükümet kurma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.
SEÇİMİN KİLİT PARTİSİ FDP
Seçimleri Sol Parti'nin kazanması bekleniyor ancak hükümet ortakları SPD ve Yeşiller'in oy kaybı nedeniyle üç partinin çıkaracağı milletvekili sayısının hükümet için yeterli olmayacağı tahmin ediliyor. CDU ve aşırı sağcı AfD seçimin diğer iddialı partilerinden. Sol Parti, CDU, AfD, SPD ve Yeşiller'in yüzde 5 barajını aşması bekleniyor. Seçimin kilit partisi ise FDP olarak gösteriliyor. FDP'nin barajı aşması beklenmiyor ancak meclise girmesi durumunda CDU, SPD, Yeşiller ve FDP hükümeti kurabilecek. Böylece Almanya’da ilk kez bir eyalette dört partili koalisyon hükümeti iş başına gelmiş olacak.
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