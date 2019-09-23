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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
23.09.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Thomas Cook iflas etti, Alman turistler Tunus’ta rehin!

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Thomas Cook iflas etti, Alman turistler Tunus’ta rehin!

Dünyanın her noktasına turist taşıyan ve en büyük seyahat acentelerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. Alacaklılarıyla anlaşmaya varamayınca iflasını açıklayan şirket yüzünden Almanya'dan 140 bin olmak üzere toplam 600 bin turist mağdur oldu. Şu anda tatilde olan Thomas Cook mağduru turist sayısı ise 150 bin. Bazı Alman turistler Tunus'taki otellerde paraları ödenmediği için rehine olarak tutuluyor.

THOMAS Cook'un iflasıyla bir grup Alman turist, Tunus'ta rehine olarak otelde tutuluyor. Turistlerin oteldeki konaklama ve diğer giderleri ödenmeyince, otel sahibi turistlerin oteli terk etmesine izin vermiyor. Turistler Alman hükümetinin kendilerine yardım etmesini bekliyor. Thomas Cook'tan yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin sadece kendi vatandaşlarına yardım edebileceğine dikkat çekerken, diğer turistlerin kendi ülke hükümetlerinden yardım istemelerini tavsiyesinde bulundu.

Thomas Cook iflas etti, Alman turistler Tunus’ta rehin

İNGİLİZ TURİSTLER SADECE
Şirket yaptığı açıklamada “22 Eylül 2019 dahil içerideki Thomas Cook misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, İngiltere Kamu Otoritesi (ATOl) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır” sözlerine yer verdi. Thomas Cook'a bağlı Alman Condor Uçak şirketi ise uçuşlarını sürdürecek.

Thomas Cook iflas etti, Alman turistler Tunus’ta rehin

21 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ
Türkiye'nin de önemli destinasyonu arasında bulunduğu Thomas Cook, dünya geneline turist taşıyor. Bu yüzden merkezi İngiltere olmakla birlikte dünyanın birçok ülkesinde istihdam sağlıyordu. Şirket bünyesinde 9 bini İngiltere olmak üzere 21 bin çalışan iflas nedeniyle işini kaybetti. Şirket, iflastan kurtulmak için İngiliz hükümetinden yaklaşık 170 milyon Euro kredi talebinde bulunmuştu. Ancak hükümet talebi ret etti. İngiliz hükümetine yönelik eleştiriler de yükseldi. Hükümet, 9 bin çalışanın işini kaybetmesine kayıtsız kalmakla suçlanıyor.

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