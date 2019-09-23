Thomas Cook iflas etti, Alman turistler Tunus’ta rehin!
Dünyanın her noktasına turist taşıyan ve en büyük seyahat acentelerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. Alacaklılarıyla anlaşmaya varamayınca iflasını açıklayan şirket yüzünden Almanya'dan 140 bin olmak üzere toplam 600 bin turist mağdur oldu. Şu anda tatilde olan Thomas Cook mağduru turist sayısı ise 150 bin. Bazı Alman turistler Tunus'taki otellerde paraları ödenmediği için rehine olarak tutuluyor.
THOMAS Cook'un iflasıyla bir grup Alman turist, Tunus'ta rehine olarak otelde tutuluyor. Turistlerin oteldeki konaklama ve diğer giderleri ödenmeyince, otel sahibi turistlerin oteli terk etmesine izin vermiyor. Turistler Alman hükümetinin kendilerine yardım etmesini bekliyor. Thomas Cook'tan yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin sadece kendi vatandaşlarına yardım edebileceğine dikkat çekerken, diğer turistlerin kendi ülke hükümetlerinden yardım istemelerini tavsiyesinde bulundu.
İNGİLİZ TURİSTLER SADECE
Şirket yaptığı açıklamada “22 Eylül 2019 dahil içerideki Thomas Cook misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, İngiltere Kamu Otoritesi (ATOl) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır” sözlerine yer verdi. Thomas Cook'a bağlı Alman Condor Uçak şirketi ise uçuşlarını sürdürecek.
21 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ
Türkiye'nin de önemli destinasyonu arasında bulunduğu Thomas Cook, dünya geneline turist taşıyor. Bu yüzden merkezi İngiltere olmakla birlikte dünyanın birçok ülkesinde istihdam sağlıyordu. Şirket bünyesinde 9 bini İngiltere olmak üzere 21 bin çalışan iflas nedeniyle işini kaybetti. Şirket, iflastan kurtulmak için İngiliz hükümetinden yaklaşık 170 milyon Euro kredi talebinde bulunmuştu. Ancak hükümet talebi ret etti. İngiliz hükümetine yönelik eleştiriler de yükseldi. Hükümet, 9 bin çalışanın işini kaybetmesine kayıtsız kalmakla suçlanıyor.
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