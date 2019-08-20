Thingvellir Milli Parkı’nı gezdi
Almanya Başbakanı Anrgela Merkel, iklim değişikliği ve önlemler üzerine İskandinav ülkeleri hükümet başkanlarıyla görüştü. Görüşme öncesi başkent Reykjavik’te İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile bir araya gelen Merkel, Thingvellir Milli Parkı’nı ziyaret etti.
REYKJAVIK’e 30 km uzaklıktaki Hellisheidi’de sıcak sudan enerji ve elektrik üretilen santralı da ziyaret eden Başbakan Merkel, İskandinav ülkelerinin doğal enerji kaynaklarının zenginliğine vurgu yaptı. İskandinav ülkeleri iklim değişikliğine karşı önlemlerde Almanya’dan daha önce şartları yerine getirmek istiyor.
Başbakan Merkel’in ziyareti öncesi bilim insanları pazar günü İzlanda’daki Okjökull buzullarını ölü ilan etti. Bilim insanları, “Buz kütleleri artık erimiş ve buzul özelliğini kaybetmiştir. Suçlusu ise insanların neden olduğu küresel ısınma” dedi. ABD’nin Rice Üniversitesinden antropolog ve film yapımcısı Cymene Howe ise Okjökull için, “İklim değişimiyle yok olan ilk buzul anıt” değerlendirmesinde bulundu.
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