Almanya’dan İngiltere’ye: ‘Brexit için yapıcı ol ve sorumluluk al’
İngiltere Başbakanı Theresa May’e çağrı yapan Almanya’nın AB İlişkileri Bakanı Michael Roth, Brexit için yapıcı fikirlerle gelme ve sorumluluk almasını istedi.
ROTH, Avrupa Birliği Bakanlarının yapacağı toplantı için gittiği Lüksekburg’da gazetecilere açıklama yaptı. Roth, Berlin’in, İngiltere Başbakanı Theresa May’in parlamentoda çoğunluğun desteğini alma konusunda çektiği zorlukların farkında olduğunu kaydetti. İngiliz Bakan, İngiltere’nin Kuzey İrlanda için maddi bir sınırdan kaçınması pozisyonuna yönelik olarak AB’nin gideceği sınırlı bir manevra alanı olduğunu belirtti. Michael Roth, Başbakan Theresa May’e bir mesajı olup olmaması konusundaki bir soruya ise May’e, “Sorumluluk al ve yapıcı ol” çağrısı yaptı.
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