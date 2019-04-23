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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
23.04.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Teşvik de cazip gelmedi! Suriyeliler dönmüyor

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Teşvik de cazip gelmedi! Suriyeliler dönmüyor

Almanya’ya sığınma talebinde bulunman Suriyeli mülteciler arasında 2019 yılının ilk üç ayında ülkelerine dönenlerin sayısı yüzü bile bulmadı.

FEDERAL hükümet, Almanya'ya sığınma talebinde bulunan mültecilere, ülkelerine dönmeleri durumunda teşvik veriyor. Teşvike rağmen bu yılın ilk üç ayında Almanya’dan ayrılıp ülkelerine geri dönen Suriyeli sayası 77 olarak açıklandı. Yeşiller Federal Meclis Grubunun verdiği soru önergesini cevaplandıran hükümet, 2017’de dönen Suriyeli sayısını 199, geçen yıl ise teşvik alıp öden Suriyeli sayısını ise 466 olarak açıkladı.
Almanya, mültecileri ülkelerine geri dönmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla yetişkinlere kişi başına bin 200 Euro teşvik primi veriyor. Yol parasıyla birlikte bu miktar 3 bin 600 Euro ile sınırlandırdı. Derhal döneceklere ise 500 Euro ek prim veriliyor. Teşvik, dönmek için Suriyelilere cazip gelmezken, geçen yıl teşvik programından yararlanıp dönen Iraklı sayısı bin 800 olarak açıklandı. Teşvik alıp ülkelerine dönen Arnavut sayısı bin 500, Rus sayısı ise bin 371 oldu.

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