Teşvik de cazip gelmedi! Suriyeliler dönmüyor
Almanya’ya sığınma talebinde bulunman Suriyeli mülteciler arasında 2019 yılının ilk üç ayında ülkelerine dönenlerin sayısı yüzü bile bulmadı.
FEDERAL hükümet, Almanya'ya sığınma talebinde bulunan mültecilere, ülkelerine dönmeleri durumunda teşvik veriyor. Teşvike rağmen bu yılın ilk üç ayında Almanya’dan ayrılıp ülkelerine geri dönen Suriyeli sayası 77 olarak açıklandı. Yeşiller Federal Meclis Grubunun verdiği soru önergesini cevaplandıran hükümet, 2017’de dönen Suriyeli sayısını 199, geçen yıl ise teşvik alıp öden Suriyeli sayısını ise 466 olarak açıkladı.
Almanya, mültecileri ülkelerine geri dönmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla yetişkinlere kişi başına bin 200 Euro teşvik primi veriyor. Yol parasıyla birlikte bu miktar 3 bin 600 Euro ile sınırlandırdı. Derhal döneceklere ise 500 Euro ek prim veriliyor. Teşvik, dönmek için Suriyelilere cazip gelmezken, geçen yıl teşvik programından yararlanıp dönen Iraklı sayısı bin 800 olarak açıklandı. Teşvik alıp ülkelerine dönen Arnavut sayısı bin 500, Rus sayısı ise bin 371 oldu.
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