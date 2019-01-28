Tesettür mayosu ‘uyumu engelliyor’ diye yasaklandı
İsveç’in başkenti Stockholm’e bağlı Sigtuna İlçe Belediyesi, kadın ve kızların İsveç halkına uyumunu engellediği gerekçesiyle yüzme havuzlarında tesettür mayosunun satış ve kiralanmasını yasakladı.
SİGTUNA Belediye Meclisi üyelerinin aldığı karar sonrası açıklama yapan Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkanı Lars Björling, tesettür mayosunun kadın ve kız çocukların İsveç halkına uyumunu engellediğini savunarak, belediye havuzlarında tesettür mayosunun satışını ve kiralanmasını yasaklama kararı aldıklarını söyledi. Havuzlarda tesettür mayosu ile yüzmenin yasaklanmadığını da sözlerine ekleyen Björling, tesettür mayosunu yanında getirenlerin belediye havuzlarında yüzmesine izin verileceğini duyurdu.
NE GİYİLECEĞİNE SİYASETÇİLER KARAR VERMEMELİ
Sosyal Demokrat ve Sol Parti belediye meclis üyeleri ise karara tepki göstererek yasağın aleyhinde oy kullandı. Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Meclis Üyesi Rolando Rosales, siyasetçilerin, insanların hangi kıyafetlerle yüzeceğine, hangi kıyafetleri satın alacağına ve kiralayacağına karar veremeyeceğini dile getirdi.
Yasağın insanları dışladığına da işaret eden Rosales, “Bir belediye, kadınların tesettür mayosu giyip giyemeyeceğine karışamaz. Kadınlar kendi özgür iradeleriyle buna karar verir” ifadelerini kullandı.
IRKÇI TEPKİLERE RAĞMEN SATMAYA DEVAM
İsveç’te spor malzemeleri satan Stadium’un, ürünleri arasına 6 ay önce tesettür mayosu ilave etmesi sosyal medya üzerinden ırkçı tepkilerle karşılanmış ve ürünün satışının durdurulması çağrıları yapılmıştı. Resmi internet sayfasından konuyla ilgili açıklama yapan mağaza yetkilileri, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ve demokrasinin gereği olarak tesettür mayosu satışına devam edileceğini belirtmişti.
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