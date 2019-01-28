Tesettür mayosu ‘uyumu engelliyor’ diye yasaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTesettür mayosu ‘uyumu engelliyor’ diye yasaklandı
GeriAvrupa Tesettür mayosu ‘uyumu engelliyor’ diye yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA/ Fotoğraf: Arşiv
28.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Tesettür mayosu ‘uyumu engelliyor’ diye yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tesettür mayosu ‘uyumu engelliyor’ diye yasaklandı

İsveç’in başkenti Stockholm’e bağlı Sigtuna İlçe Belediyesi, kadın ve kızların İsveç halkına uyumunu engellediği gerekçesiyle yüzme havuzlarında tesettür mayosunun satış ve kiralanmasını yasakladı.

SİGTUNA Belediye Meclisi üyelerinin aldığı karar sonrası açıklama yapan Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkanı Lars Björling, tesettür mayosunun kadın ve kız çocukların İsveç halkına uyumunu engellediğini savunarak, belediye havuzlarında tesettür mayosunun satışını ve kiralanmasını yasaklama kararı aldıklarını söyledi. Havuzlarda tesettür mayosu ile yüzmenin yasaklanmadığını da sözlerine ekleyen Björling, tesettür mayosunu yanında getirenlerin belediye havuzlarında yüzmesine izin verileceğini duyurdu.

NE GİYİLECEĞİNE SİYASETÇİLER KARAR VERMEMELİ
Sosyal Demokrat ve Sol Parti belediye meclis üyeleri ise karara tepki göstererek yasağın aleyhinde oy kullandı. Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Meclis Üyesi Rolando Rosales, siyasetçilerin, insanların hangi kıyafetlerle yüzeceğine, hangi kıyafetleri satın alacağına ve kiralayacağına karar veremeyeceğini dile getirdi.
Yasağın insanları dışladığına da işaret eden Rosales, “Bir belediye, kadınların tesettür mayosu giyip giyemeyeceğine karışamaz. Kadınlar kendi özgür iradeleriyle buna karar verir” ifadelerini kullandı.

IRKÇI TEPKİLERE RAĞMEN SATMAYA DEVAM
İsveç’te spor malzemeleri satan Stadium’un, ürünleri arasına 6 ay önce tesettür mayosu ilave etmesi sosyal medya üzerinden ırkçı tepkilerle karşılanmış ve ürünün satışının durdurulması çağrıları yapılmıştı. Resmi internet sayfasından konuyla ilgili açıklama yapan mağaza yetkilileri, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ve demokrasinin gereği olarak tesettür mayosu satışına devam edileceğini belirtmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle