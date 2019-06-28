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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: facebook
28.06.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Tesettür mayo ile yüzdüler diye aşırı sıcaklara rağmen havuzlar kapatıldı

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Tesettür mayo ile yüzdüler diye aşırı sıcaklara rağmen havuzlar kapatıldı

Fransa’nın güneyindeki Grenoble kentinde, Müslüman kadınların belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesi gerekçe gösterilerek aşırı sıcaklara rağmen iki havuz kapatıldı.

GRENOBLE Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentteki iki havuzun aşırı sıcaklara rağmen kapatıldığı ve yeniden açılması için gerekli şartların oluşmadığı belirtildi. Açıklamada, yeterli sayıda görevli bulunmaması nedeniyle havuza tesettür mayo ile girmeye çalışan kadınlara müdahale edilmesinin zorlaşacağı savunuldu.

HAVUZ GÖREVLİLERİ POLİS ÇAĞIRDI
Grenoble’da birkaç gün önce, yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten ‘Alliance Citoyenne’ kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Havuzdaki birçok kişi de tesettür mayolu kadınlara destek vermişti. Havuz görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyarmış ve polisi çağırmıştı. Polis de tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 Euro para cezası kesmişti.

Tesettür mayo ile yüzdüler diye aşırı sıcaklara rağmen havuzlar kapatıldı
FRANSA’DA YERİ YOK
Cumhuriyetçiler Partisi milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tesettür mayonun kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa’da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa’nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem” ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi de yaptığı yazılı açıklamada Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesini “İslamcı bir provokasyon” olarak niteledi.

YASAK NASIL BAŞLADI
Fransa’da ‘burkini’ olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı. Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı. Danıştay, 26 Ağustos 2016’da plajlarda tesettür mayoya yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

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