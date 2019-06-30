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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
30.06.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu

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Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu

Erzurum'da, tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz ve herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan kendi geliştirdiği yöntemlerle antrenman yapan Mehmet Akif Keleş, yine kendi imkanlarıyla girdiği Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Babası Erzincan’da memurken arkadaşını izlemek için 7 yıl önce gittiği spor salonunda tanıştığı haltere merak salıp bir yıl süreyle antrenör eşliğinde spor yapan Mehmet Akif Keleş, 3 yıl önce babasının tayini dolayısıyla memleketi Erzurum’a dönünce kısa bir süre bir halter salonunda çalışmalarını sürdürdü. Ardından kendi imkanlarıyla çalışmaya karar verip bilimsel makaleler okuyan, araştırmalar yaparak kendine uygun antrenman yöntemi geliştiren Mehmet Akif, deneme yanılma usulüyle hazırladığı çalışma programını uyguladı.

Herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan ve antrenörü bulunmadan haltere devam eden Mehmet Akif’e, talebi üzerine Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince kuruma ait bir spor salonunda çalışma imkanı ve bazı malzemeler sunuldu. Hatalarını, kendisini çektiği cep telefonu kamerasından görerek gidermeye çalışan Mehmet Akif, yeterli imkan olmamasına rağmen çalışmasını bu salonda sürdürdü.

Haftada 6 gün antrenman yapan, bazen de hem kondisyon kazanabilmek hem de harçlık çıkarabilmek için köy işleri ile kömür boşaltma işlerinde çalışan Mehmet Akif, çevresindekilerin “canın sıkılır, bırakırsın, senden halterci olmaz” demesine rağmen azimle çalışıp çeşitli yarışmalarda derece elde etti.

Son olarak kendi imkanlarıyla katıldığı Aydın’daki Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 96 kiloda birincilik kürsüsüne çıkıp Türkiye şampiyonu olan Mehmet Akif, şu sıralar, ekim ayında Romanya’da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor.

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