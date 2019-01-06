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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
06.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Ters yöne giren İngiliz kadının ölümüne neden olduğu Türk bakanın yeğeninin cenazesi hala morgda bekliyor

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Ters yöne giren İngiliz kadının ölümüne neden olduğu Türk bakanın yeğeninin cenazesi hala morgda bekliyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da 30 Aralık gecesi otoyolda aracı ile evine giderek ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu ölen iki çocuk babası Ruşit Ataoğlu’nun (40), cenazesi hala Adli Tıp Kurumu Morgu’nda bekletiliyor.

LONDRA’nın Dagenham bölgesindeki A13 otoyolunda meydana gelen feci kazada ters yönden gelen otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu her iki sürücü de ölmüştü. Polis ölenlerin kimliklerini açıklamazken Ataoğlu’nun kimliği Kuzey Kıbrıs medyası tarafından açıklanmıştı. Metropolitan Polis Teşkilatı henüz kimlik doğrulaması yapmadı.

Ters yöne giren İngiliz kadının ölümüne neden olduğu Türk bakanın yeğeninin cenazesi hala morgda bekliyor

BAKANIN KUZENİ ÇIKTI
Metropolitan sözcüsü, “Polis, 30 Aralık pazar sabahı saat 01.45 sularında, Dagenham’daki A13 otoyolunun Witch’s Hat kavşağında, bir aracın ters yönde seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bundan kısa bir süre sonra da bu aracın karşı istikametten gelen başka bir araç ile çarpıştığı bilgisi geldi” dedi.
Kaza ile ilgili görüştüğümüz merhumun eşi Hazan Ataoğlu, eşinin bir arkadaş ziyaretinden dönerken kazaya kurban gittiğini söyledi. Kazaya neden olan ve adı henüz açıklanmayan emekli İngiliz kadının olay yerinde, eşinin de ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kan kaybından hayatını kaybettiğini ifade eden Ataoğlu, acısının derin, üzüntüsünün sonsuz olduğunu belirtti. Talihsiz kadın, eşinin adli tıp araştırmaları ardından Londra’da kılınacak cenaze namazı ardından Kuzey Kıbrıs’n Avtepe köyünde toprağa verileceğini söyledi.
Ataoğlu’nun, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kuzeni olduğu kaydedildi.

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