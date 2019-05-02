‘Teröristlerden daha hızlı olmalıyız’
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijerya ve Çad olmak üzere 5 ülkeyi kapsayan Batı Afrika gezisine çıktı. Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da 5 ülkenin cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelen Merkel terör saldırılarına karşı hızlı mali yardım sözü verdi.
TERÖRLE mücadeleyi ‘uluslararası bir ödev’ olarak niteleyen Merkel, “Bu 5 ülkenin tek başına sorumluluğu değil. Bu sorumluluk Avrupa’ya da düşüyor. Teröristler hızlı. Biz onlardan daha hızlı olmak zorundayız” dedi. Bölgenin terör saldırılarıyla kaosa sürüklenmesinin engellenmesini talep eden Merkel, “Biz Avrupa olarak vaatlerimizi daha hızlı yerine getirmeliyiz” diyerek, Avrupa’nın vaatlerinde çok yavaş davrandığını kabul etti. Başbakan Merkel, Burkina Faso’ya polis teşkilatını güçlendirmek için 10 milyon Euro mali yardım vaat etti.
Başbakan Merkel’in Batı Afrika gezisi, bugün Nijerya’yla son bulacak. BM raporuna göre dünyanın en fakir ülkesi ve Libya’ya komşu olan Nijerya, mülteci göçünü engellemek için anahtar ülke konumunda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle