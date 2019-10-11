Terörist tutuklandı
Almanya’nın Halle kentinde bir sinagog ile Türkiye kökenli bir kişiye ait döner büfesinde iki kişiyi öldüren neonazi terörist Stephan B. tutuklandı. Karlsruhe’de Federal Savcılığa çıkarılan katil, 2 kez cinayetten ve 9 kez de cinayete teşebbüsten suçlanıyor.
HALLE’den Karlsruhe’ye sıkı güvenlik önlemleri altında götürülen Stephan B.’nin burada sorgusu yapıldı. Ardından hakim karşısına çıkarıldı, tutuklama kararı yüzüne okundu ve cezaevine gönderildi.
Saldırıda 40 yaşındaki Jena L. ile 20 yaşındaki Kevin S. yaşamını yitirdi. Halle takımının taraftarı olan Kevin için arkadaşları vurulduğu yerde toplanarak küçük bir anma töreni düzenledi. 40 yaşındaki Dagmar ve 41 yaşındaki Jens Z. ise otomobillerini isteyen teröriste anahtarı vermeyince vurulmuştu. Çiftin başarılı bir ameliyat geçirdiği açıklandı.
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