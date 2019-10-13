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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Terör örgütü yandaşları Almanya’da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralı

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Terör örgütü yandaşları Almanya’da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralı

Türkiye’nin, sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı Almanya’da protesto eden YPG/PKK yandaşları, Villingen-Schweningen kentinde Türk işçilerin bulunduğu bir derneğe ve Nürnberg’de de Türk marketine saldırdı. Saldırılarda 3 Türk vatandaşı yaralandı. PKK/PYD yandaşları önceki gün de Bad Salzuflen kentinde bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırı düzenlemişti.

Terör örgütü yandaşları Almanya’da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralıTÜRKİYE’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için Almanya’da Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırdı. Polis, derneği kordon altına alarak terör örgütü yandaşlarının saldırılarından korumaya çalıştı.

İŞİMİ BANA ÖĞRETME
Saldırının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde polisin yetersiz kaldığı ve dernekte bulunanların destek talebine “işimi bana öğretme” karşılığının verildiği görülüyor. Villingen Türk İşçileri Derneği Başkanı Ziya Karakuşçu, “Bu saldırılardan yılmadık, yılmayacağız da. Burada dik duracağız. Devletimizin ilgili tüm yetkilileri aradı. Gücümüze güç kattılar, moralimiz şu an iyi” dedi.

Terör örgütü yandaşları Almanya’da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralı

TÜRK MARKETİNE DE SALDIRDILAR
Terör örgütü yandaşları Nürnberg’de de bir Türk’e ait markete saldırdı. Saldırı nedeniyle bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, saldırının ardından markete gelerek iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Deniz’in Alman polisiyle irtibata geçerek izahat istediği öğrenildi.

Terör örgütü yandaşları Almanya’da bir cami ve lokale saldırdı
Terör örgütü yandaşları Almanya’da bir cami ve lokale saldırdı
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