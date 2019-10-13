Terör örgütü yandaşları Almanya’da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralı
Türkiye’nin, sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı Almanya’da protesto eden YPG/PKK yandaşları, Villingen-Schweningen kentinde Türk işçilerin bulunduğu bir derneğe ve Nürnberg’de de Türk marketine saldırdı. Saldırılarda 3 Türk vatandaşı yaralandı. PKK/PYD yandaşları önceki gün de Bad Salzuflen kentinde bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırı düzenlemişti.
TÜRKİYE’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için Almanya’da Villingen Türk İşçileri Derneğinin bulunduğu caddede yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, lokalin önünde duran ve protestoculara tepki gösteren iki kişiye saldırdı. Polis, derneği kordon altına alarak terör örgütü yandaşlarının saldırılarından korumaya çalıştı.
İŞİMİ BANA ÖĞRETME
Saldırının sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde polisin yetersiz kaldığı ve dernekte bulunanların destek talebine “işimi bana öğretme” karşılığının verildiği görülüyor. Villingen Türk İşçileri Derneği Başkanı Ziya Karakuşçu, “Bu saldırılardan yılmadık, yılmayacağız da. Burada dik duracağız. Devletimizin ilgili tüm yetkilileri aradı. Gücümüze güç kattılar, moralimiz şu an iyi” dedi.
TÜRK MARKETİNE DE SALDIRDILAR
Terör örgütü yandaşları Nürnberg’de de bir Türk’e ait markete saldırdı. Saldırı nedeniyle bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, saldırının ardından markete gelerek iş yeri sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Deniz’in Alman polisiyle irtibata geçerek izahat istediği öğrenildi.
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