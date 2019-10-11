Terör örgütü yandaşları Almanya’da bir cami ve lokale saldırdı
Terör örgütü PKK/PYD yandaşları, Almanya’nın Bad Salzuflen kentinde bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırı düzenledi.
DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi’ne yerel saatle 22.30 sıralarında gelen terör örgütü yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı.
Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak zarar verdi. Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.
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