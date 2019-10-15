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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

‘Terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığımız tamdır’

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‘Terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığımız tamdır’

Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Köln’deki Başkonsolosluk binasında Barış Pınarı harekatına ilişkin Alman ve Türk basınını bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

KÖLN Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, “Meşru güvenlik kaygılarımızı ele almak ve DEAŞ’la mücadeleyi sürdürmek amacıyla güvenli bir bölge oluşturulması konusunda ABD’yle görüşmelerimiz sonuçsuz kalmıştır. Tüm temaslarımızda, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı gerektiğinde kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi vurguladık. Türkiye’nin sınırlarının yanı başındaki teröristlerin varlığına tahammül etmesinin beklenmemesi gerektiğini yineledik“ dedi.

BM ŞARTI’NIN 51. MADDESİ
Erciyes, Barış Pınarı harekatının BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütüldüğünü söyledi. Erciyes, “Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine veya Suriye’de tercih ettikleri başka yerlere uluslararası hukuka uygun olarak ve ilgili BM kurumlarının koordinasyonunda güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi hedeflemektedir” dedi.

KANITLAR VAR
DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse mücadele veren tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Erciyes, DEAŞ tutuklularının durumunun büyük önem arz ettiğini belirtti. Suriye sınırındaki PYD/YPG tünelleri vasıtasıyla Türkiye topraklarına patlayıcı ve mühimmat kaçırıldığını ve bunların PKK terör örgütüne teslim edildiğini belirten Erciyes, PYD/YPG’nin elinde tuttuğu bazı DEAŞ militanlarını Türkiye’ye geçmeleri ve buralarda terör eylemi yapmaları karşılığında serbest bıraktığına yönelik kanıtların olduğunu söyledi.

‘AB’DEN BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ ALAMADIK’
Erciyes, “Türkiye’nin Kürtlere bir askeri operasyon gerçekleştirdiği yönünde yanlış bir hava yaratılmaya çalışılıyor. DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa PYD/YPG de Kürtleri temsil etmemektedir” dedi. Suriye’de hem siyasi çözümün bulunması ve hem de sahada güvenliğin sağlanabilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Erciyes, Alman gazetecilerin AB’nin tutumunu nasıl buldukları konusundaki sorularına, “Maalesef bugüne kadar AB ülkelerinde beklediğimiz desteği alamadık. Barış Pınarı Operasyonu karşısında AB’nin gösterdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz. Suriye meselesinin çözümü ve mültecilerin karşılaştığı insani sorunların çözümü için uluslararası toplum birlikte hareket etmeli” yanıtını verdi.

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