Terör firmalarına baskın: PKK’nın iki şirketi kapatıldı!
Almanya’da terör örgütü PKK’ya ait iki şirkete bu sabah baskın yapıldı. Elde ettiği gelirleri PKK’ya aktaran Mezopotamya Yayınevi ile MIR Multimedia Müzik Şirketi’nin faaliyetleri durduruldu.
ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in emriyle polis, PKK’ya ait olduğu gerekçesiyle Mezopotamya Yayınevi ve Dağıtım Şirketi ile MIR Multimedia Şirketine baskın düzenledi. Sabah iki şirkette arama yapan polis, iki şirketin de faaliyetlerini durdurdu.
Daha önce inceleme ve takibe alınan iki şirketin de elde ettiği gelirleri terör örgütüne aktardığı belirlenmişti. Polis, iki şirketin terör örgütü PKK’ya para yardımı yaptığını da belgelemişti. Baskınlar sırasında çok sayıda belgelere de el konuldu.
ÖCALAN KİTAPLARI VE PKK YAYINLARI
Mezopotamya Yayınevi ve Dağıtım Şirketi, ağırlıklı olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kitaplarını basıyordu. Yayınevinde ayrıca PKK’ya yakın yayınlar da basılıp dağıtılıyordu. MIR Multimedia şirketi ise Kürtçe şarkı albümleri hazırlıyor ve konserler organize ediyordu.
Alman istihbarat birimlerine göre ülkede yaklaşık 14 bin 500 PKK’lı yaşıyor.
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