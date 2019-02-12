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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Terör firmalarına baskın: PKK’nın iki şirketi kapatıldı!

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Terör firmalarına baskın: PKK’nın iki şirketi kapatıldı!

Almanya’da terör örgütü PKK’ya ait iki şirkete bu sabah baskın yapıldı. Elde ettiği gelirleri PKK’ya aktaran Mezopotamya Yayınevi ile MIR Multimedia Müzik Şirketi’nin faaliyetleri durduruldu.

ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in emriyle polis, PKK’ya ait olduğu gerekçesiyle Mezopotamya Yayınevi ve Dağıtım Şirketi ile MIR Multimedia Şirketine baskın düzenledi. Sabah iki şirkette arama yapan polis, iki şirketin de faaliyetlerini durdurdu.
Daha önce inceleme ve takibe alınan iki şirketin de elde ettiği gelirleri terör örgütüne aktardığı belirlenmişti. Polis, iki şirketin terör örgütü PKK’ya para yardımı yaptığını da belgelemişti. Baskınlar sırasında çok sayıda belgelere de el konuldu.

ÖCALAN KİTAPLARI VE PKK YAYINLARI
Mezopotamya Yayınevi ve Dağıtım Şirketi, ağırlıklı olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kitaplarını basıyordu. Yayınevinde ayrıca PKK’ya yakın yayınlar da basılıp dağıtılıyordu. MIR Multimedia şirketi ise Kürtçe şarkı albümleri hazırlıyor ve konserler organize ediyordu.
Alman istihbarat birimlerine göre ülkede yaklaşık 14 bin 500 PKK’lı yaşıyor.

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