Termosta saklayıp, 70 adet silah monte etmiş!
Almanya’da silah üreten Umarex fabrikasının eski bir çalışanı, çeşitli yöntemlerle silah parçalarını fabrikadan çıkarıp, evinde monte ederek çete üyelerine satmaktan hakim karşısına çıktı.
SAVCI, Armsberg Mahkemesi’nde bugün ilk duruşması başlayan 47 yaşındaki sanığın iddianamesini okudu: “2015 yılından beri çalıştığı fabrikada silahların parçalarını sorunsuz şekilde fabrikadan çıkarıyordu. Ancak daha sonra fabrika yönetimi sıkı güvenlik önlemleri alınca parçaları cüzdanında ve kahve termosuna saklayarak çıkarıp bunları evde monte etti. Bu yolla 2016 yılından beri 70 adet silah çete üyelerine sattı.”
ÇETE BASKINLARI ELE VERDİ
Sanık, polisin çete baskınlarında ele geçirdiği silahların kayıtsız olduğunu ortaya çıkarmasından sonra yakalandı. Her seferinde ele geçirilen silahların polis kaydının bulunmaması üzerine genişletilen soruşturmada çete üyeleri silahları sanıktan aldıklarını itiraf etmişti. Davada ayıca yasa dışı yollarla silahları satın alan beş sanık daha yargılanıyor. Duruşmalara önümüzdeki hafta devam edilecek.
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