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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
26.04.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Termik santraller protestolar eşliğinde özelleştirildi

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Termik santraller protestolar eşliğinde özelleştirildi

Yunanistan meclisi, kurtarma paketi kapsamında yer alan termik santrallerin özelleştirilmesini onayladı. Toplam 300 sandalyeli mecliste 151 evet, 124 milletvekili hayır oyu kullandı. 25 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

YUNANİSTAN Kamu Enerji Kurumuna (DEI) bağlı iki termik santralin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) mensubu milletvekillerinin toplam 151 oyuyla meclisten geçti.
Toplam 300 sandalyeli mecliste düzenlemeye, muhalefet partilerinden 124 milletvekili ise hayır oyu kullanırken 25 milletvekili oylamaya katılmadı.

FATURALARA ZAM OLARAK YANSIYACAK
DEI’nin toplam termik santral kapasitesinin yüzde 40’ına, toplam elektrik kapasitesinin ise yüzde 9’una tekabül eden iki tesis için ihale usulü satış beklenirken, kamu kurumu olan şirketin toptan elektrik satışındaki payının AB rekabet kuralları gereği azaltılması hedefleniyor.
Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, düzenlemenin elektrik üretiminde kamunun rekabet alanının daralmasına yol açacağını belirterek, bu durumun elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını savundu. Oylama öncesinde meclis binası önünde toplanan termik santral işçileri ise ellerindeki kömür torbalarını meydana boşaltarak özelleştirmeyi protesto etti.

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