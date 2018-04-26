Termik santraller protestolar eşliğinde özelleştirildi
Yunanistan meclisi, kurtarma paketi kapsamında yer alan termik santrallerin özelleştirilmesini onayladı. Toplam 300 sandalyeli mecliste 151 evet, 124 milletvekili hayır oyu kullandı. 25 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
YUNANİSTAN Kamu Enerji Kurumuna (DEI) bağlı iki termik santralin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) mensubu milletvekillerinin toplam 151 oyuyla meclisten geçti.
Toplam 300 sandalyeli mecliste düzenlemeye, muhalefet partilerinden 124 milletvekili ise hayır oyu kullanırken 25 milletvekili oylamaya katılmadı.
FATURALARA ZAM OLARAK YANSIYACAK
DEI’nin toplam termik santral kapasitesinin yüzde 40’ına, toplam elektrik kapasitesinin ise yüzde 9’una tekabül eden iki tesis için ihale usulü satış beklenirken, kamu kurumu olan şirketin toptan elektrik satışındaki payının AB rekabet kuralları gereği azaltılması hedefleniyor.
Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, düzenlemenin elektrik üretiminde kamunun rekabet alanının daralmasına yol açacağını belirterek, bu durumun elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını savundu. Oylama öncesinde meclis binası önünde toplanan termik santral işçileri ise ellerindeki kömür torbalarını meydana boşaltarak özelleştirmeyi protesto etti.
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