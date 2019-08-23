Terk eden sevgilinin Mercedes’ini yaktı
Berlin’de ismi açıklanmayan bir kadın, kendisini başka bir kadın için terk eden sevgilisinin Mercedes marka otomobilini yaktı. Olay yerinden kaçarak Kıskanç kadın gözaltına alındı.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yaşayan 54 yaşındaki bir kadın, Moabit semtinde gece yarısı bir otomobili ateşe verdi. Yanan otomobile itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederken olay yerinden bir kadının koşarak uzaklaşması polisin şüphesini çekti. Kaçan kişiyi takip eden polis 54 yaşındaki kadını yakaladı. Kadının sevgilisinin kendisini terk edip başka bir kadınla yaşamaya başlamasına kızıp otomobili yaktığı ortaya çıktı.
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