Tepkiler çoğalınca Facebook’tan çekildi
Popülist açıklamalarıyla tanınan Yeşiller’li Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, Alman Demiryolları’nın (DB) tanıtım yüzleri için yaptığı yorumlara sert tepkiler alınca, Facebook’ta yazmama kararı aldı.
GERİ adım atan Palmer, “Ben yanlış anlaşıldım. Şimdi bana vuruyorlar” dedi. Sosyal medyada ‘koyu ırkçılıkla’ suçlandığı için bir süre Facebook’a veda edeceğini belirten Palmer, “Belediye seçimlerine kadar yazmayacağım” dedi. Palmer’in, DB’nin reklam afişine tepkisine sadece aşırı sağcı AfD’den destek geldi. AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, böyle önemli bir tartışmayı ateşlediği için Palmer’e müteşekkir olduğunu söyledi.
Palmer, DB’nin hazırladığı ve Türkiye kökenli sunucu Nazan Eckes, ünlü aşçı Nelson Müller gibi göçmen kökenlilerin bulunduğu reklam afişini eleştirmiş, fotoğrafları olan kişilerin Alman toplumunu yansıtmadığını söylemişti.
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