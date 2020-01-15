Temeli bile olmayan fabrikaya iş vaadiyle dolandırdılar

TÜRKİYE Ticaret Sicili Gazetesi’nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanına göre, geçen yıl ekim ayında merkezi Almanya’da bulunan Volkswagen, Manisa’da 943.5 milyon lira sermayeli ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ unvanlı şirket kurdu. Manisa’da fabrika kurma kararı ile heyecana neden olan Volkswagen, daha sonra Barış Pınarı Harekatı başlayınca Alman hükümetinin baskısıyla yatırımını erteleme kararı almış, süreç belirsizliğe sürüklenmişti. Alman devinin Manisa’da yatırım yapma düşüncesini fırsat bilen dolandırıcılar da yeni yöntemlerle insanların duygularını ve ceplerini sömürmeye çalıştığı öğrenildi. Son günlerde artan dolandırıcılık olayları sonrası Manisa Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘İTİBAR ETMEYİN’

“Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur.”