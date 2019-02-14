Temel emeklilik, termik santrallar, vergi indiriminde anlaşamadılar
Başbakanlıkta çarşamba akşamı gece yarılarına kadar süren koalisyonu oluşturan parti temsilcileri, başbakan ve kabine üyesi bazı bakanların katıldığı zirvede, temel emeklilik yasası, kömürle çalışan termik santraların kapatılması ve vergi indiriminin görüşüldüğü konularda uzlaşma sağlanamadı.
FEDERAL hükümeti oluşturan üç parti temsilcileri, başbakan ve kabine üyesi bazı bakanların katıldığı zirvede taraflar uzlaşamadı. Daha önceki görüşmelere Angela Merkel, başbakanlığının yanı sıra Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Parti Genel Başkanı sıfatıyla katırken bu kez sadece başbakan olarak zirvede yer aldı. Merkel, geçen aralıkta yapılan olağan genel kurulda CDU’nun genel başkanlığı için aday olmamıştı. Toplantıya CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Parti Genel Başkanı Markus Söder de katıldı. Zirveden sızan bilgilere göre üç konuda da partiler uzlaşmaya varamadı. Üç parti temsilcilisi ve kabine üyeleri zirveyle ilgili açıklama yapmama kararı alırken, Markus Söder yaptığı kısa değerlendirmede “Çok pozitif geçti. Herkes heyecanla konular üzerinde kafa yoracak” dedi.
MERKEL KARŞI
SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın 30 yıl boyunca prim ödeyip de düşük emekli maaşı alanlara yönelik 447 Euro’yaya kadar ek ödeme yapılmasına Birlik Partileri sıcak bakmıyor. Bakan Heil gelirine bakılmaksızın emekli maaşın artmasından yanayken, CDU/CSU ise düşük emekli maaşı alanların başka gelirlerinin olup olmadığına da bakılmasını savunuyor. Heil’ın hazırladığı şekilde tasarı kabul edilirse ülkede yaşayan yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşına 447 Euro’ya kadar zam yapılacak. Kömürle çalışan termik santrallarının da tamamen devre dışı bırakılması konusuna ise Başbakan Merkel karşı çıkıyor. Kömür Komisyonu termik santrallarının 2038 yılında tamamen devre dışı bırakılması konusunda uzlaşmıştı. Ancak Merkel, ülkenin enerji açığı olabileceği endişesi taşıyor.
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