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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
14.02.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Temel emeklilik, termik santrallar, vergi indiriminde anlaşamadılar

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Temel emeklilik, termik santrallar, vergi indiriminde anlaşamadılar

Başbakanlıkta çarşamba akşamı gece yarılarına kadar süren koalisyonu oluşturan parti temsilcileri, başbakan ve kabine üyesi bazı bakanların katıldığı zirvede, temel emeklilik yasası, kömürle çalışan termik santraların kapatılması ve vergi indiriminin görüşüldüğü konularda uzlaşma sağlanamadı.

FEDERAL hükümeti oluşturan üç parti temsilcileri, başbakan ve kabine üyesi bazı bakanların katıldığı zirvede taraflar uzlaşamadı. Daha önceki görüşmelere Angela Merkel, başbakanlığının yanı sıra Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Parti Genel Başkanı sıfatıyla katırken bu kez sadece başbakan olarak zirvede yer aldı. Merkel, geçen aralıkta yapılan olağan genel kurulda CDU’nun genel başkanlığı için aday olmamıştı. Toplantıya CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Parti Genel Başkanı Markus Söder de katıldı. Zirveden sızan bilgilere göre üç konuda da partiler uzlaşmaya varamadı. Üç parti temsilcilisi ve kabine üyeleri zirveyle ilgili açıklama yapmama kararı alırken, Markus Söder yaptığı kısa değerlendirmede “Çok pozitif geçti. Herkes heyecanla konular üzerinde kafa yoracak” dedi.

MERKEL KARŞI
SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın 30 yıl boyunca prim ödeyip de düşük emekli maaşı alanlara yönelik 447 Euro’yaya kadar ek ödeme yapılmasına Birlik Partileri sıcak bakmıyor. Bakan Heil gelirine bakılmaksızın emekli maaşın artmasından yanayken, CDU/CSU ise düşük emekli maaşı alanların başka gelirlerinin olup olmadığına da bakılmasını savunuyor. Heil’ın hazırladığı şekilde tasarı kabul edilirse ülkede yaşayan yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşına 447 Euro’ya kadar zam yapılacak. Kömürle çalışan termik santrallarının da tamamen devre dışı bırakılması konusuna ise Başbakan Merkel karşı çıkıyor. Kömür Komisyonu termik santrallarının 2038 yılında tamamen devre dışı bırakılması konusunda uzlaşmıştı. Ancak Merkel, ülkenin enerji açığı olabileceği endişesi taşıyor.

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