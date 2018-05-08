Televizyonda birbirlerine girdiler
Almanya’da SPD’nin isyankar yüzü Jusos Başkanı Kevin Kühnert, açık oturumda işadamı Christoph Gröner ile atıştı. Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını öneren Kühnert’e Gröner, “Siz bir solcusunuz” dedi. Kühnert, “Siz de kapitalist” karşılığını verdi.
ARD’nin ‘Hart aber fair’ (Acı ama Gerçek) adlı tartışma programı, ilginç atışmalara sahne oldu. ‘Zenginler Kulübü. Ülke ne kadar eşitsizlik kaldırabilir?’ konulu açık oturumda SPD'nin hırçın çocuğu Kevin Kühnert ile inşaat devi Christoph Gröner atıştı.
İşadamı Gröner, “Zenginlik günah değil” derken Kühnert, “Bizde milyonlarca çocuk fakirlik içinde yaşıyor” karşılığını verdi.
FDP’li Hermann Otto Solms, “Refah işle yaratılıyor ve istihdam yatırımlarla sağlanıyor” diyerek, Kühnert'e karşı çıktı.
Prof. Michael Hartmann ise Almanya'da Fransa ve İngiltere'den iki kat daha fazla milyarder bulunduğunu söyledi.
‘KALİFİYE İŞ GÜCÜ BULAMIYORUZ’
Christoph Gröner, siyasetin vergileri iyi değerlendirmediğini savundu. Çok yüksek vergi ödemelerine rağmen kalifiye işgücü bulamadıklarını söyleyen işadamı Gröner, “Vergiler bir sonraki seçimde bir yerlere hediye ediliyor” dedi.
Kühnert, Gröner'e “Kime ve nereye hediye ediyoruz?” diye araya girdi.
Gröner, “Paraları Almanya'da değer yaratımına katılmayanlara hediye ediyorsunuz. Berlin'de yüzde 10 işsizlik var ama biz çalışacak insan bulamıyoruz. Çalışmaya istekli insan bulmak zor” dedi.
VARLIK VERGİSİNİ ELEŞTİRDİ
Gröner, Almanya'da kesilen varlık vergisini de eleştirdi. Hayatı boyunca çalışıp varlık sahibi olmuş insanların vergileri ödenmiş bu paralara tekrar vergi ödemesinin anlaşılır bir yanı bulunmadığını kaydetti.
Kühnert, “Ben de vergisini ödediğim parayla sigara aldığım zaman katma değer vergisi ve tütün vergisi ödüyorum” diye çıkıştı.
Zenginlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyleyen Kühnert'le Gröner arasında şu diyalog geçti:
Gröner: Siz bir solcusunuz.
Kühnert: Siz de bir kapitalist.
Gröner: Ayıp bir durum. Ben demokrasiyi seviyorum.
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