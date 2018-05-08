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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
08.05.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Televizyonda birbirlerine girdiler

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Televizyonda birbirlerine girdiler

Almanya’da SPD’nin isyankar yüzü Jusos Başkanı Kevin Kühnert, açık oturumda işadamı Christoph Gröner ile atıştı. Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını öneren Kühnert’e Gröner, “Siz bir solcusunuz” dedi. Kühnert, “Siz de kapitalist” karşılığını verdi.

ARD’nin ‘Hart aber fair’ (Acı ama Gerçek) adlı tartışma programı, ilginç atışmalara sahne oldu. ‘Zenginler Kulübü. Ülke ne kadar eşitsizlik kaldırabilir?’ konulu açık oturumda SPD'nin hırçın çocuğu Kevin Kühnert ile inşaat devi Christoph Gröner atıştı. 

İşadamı Gröner, “Zenginlik günah değil” derken Kühnert, “Bizde milyonlarca çocuk fakirlik içinde yaşıyor” karşılığını verdi.
FDP’li Hermann Otto Solms, “Refah işle yaratılıyor ve istihdam yatırımlarla sağlanıyor” diyerek, Kühnert'e karşı çıktı.
Prof. Michael Hartmann ise Almanya'da Fransa ve İngiltere'den iki kat daha fazla milyarder bulunduğunu söyledi.

Televizyonda birbirlerine girdiler


‘KALİFİYE İŞ GÜCÜ BULAMIYORUZ’
Christoph Gröner, siyasetin vergileri iyi değerlendirmediğini savundu. Çok yüksek vergi ödemelerine rağmen kalifiye işgücü bulamadıklarını söyleyen işadamı Gröner, “Vergiler bir sonraki seçimde bir yerlere hediye ediliyor” dedi.
Kühnert, Gröner'e “Kime ve nereye hediye ediyoruz?” diye araya girdi.
Gröner, “Paraları Almanya'da değer yaratımına katılmayanlara hediye ediyorsunuz. Berlin'de yüzde 10 işsizlik var ama biz çalışacak insan bulamıyoruz. Çalışmaya istekli insan bulmak zor” dedi.

Televizyonda birbirlerine girdiler

VARLIK VERGİSİNİ ELEŞTİRDİ
Gröner, Almanya'da kesilen varlık vergisini de eleştirdi. Hayatı boyunca çalışıp varlık sahibi olmuş insanların vergileri ödenmiş bu paralara tekrar vergi ödemesinin anlaşılır bir yanı bulunmadığını kaydetti.
Kühnert, “Ben de vergisini ödediğim parayla sigara aldığım zaman katma değer vergisi ve tütün vergisi ödüyorum” diye çıkıştı.
Zenginlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyleyen Kühnert'le Gröner arasında şu diyalog geçti:
Gröner: Siz bir solcusunuz.
Kühnert: Siz de bir kapitalist.
Gröner: Ayıp bir durum. Ben demokrasiyi seviyorum.

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