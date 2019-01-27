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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
27.01.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Telefon kulübesi sayısı 17 bine düştü

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Telefon kulübesi sayısı 17 bine düştü

Cep telefonlarının yaygınlaşması, tüm dünyada olduğu gibi Almanya’daki telefon kulübelerini de vurdu. 120 bin olan ülkedeki telefon kulübesi sayısı 17 bine düştü.

ALMANYA’da cep telefonlarının bu kadar yaygınlaşmasından önce neredeySe ülkenin her ana caddesinde, meydanlarında, tren istasyonlarında ve havaalanlarında bulunan telefon kulübeleri, son demlerini yaşıyor. İşlevini yitiren kulübeler, zamanla kaldırıldı. 1992’de Almanya genelinde 120 bin telefon kulübesi varken, bu sayı 2018’de 17 bin olarak açıklandı.
Telekom tarafından yapılan açıklamada telefon kulübeleri şimdilerde sadece tren istasyonlarında ve havaalanlarında kullanılıyor. Buralarda da çok ender telefon edildiği ifade edilen Telekom açıklamasında, tren istasyonlarından ve havaalanlarından elde edilen ortalama aylık cironun 50 Euro’yu bile bulmadığı belirtildi.

 

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