Telefon kulübesi sayısı 17 bine düştü
Cep telefonlarının yaygınlaşması, tüm dünyada olduğu gibi Almanya’daki telefon kulübelerini de vurdu. 120 bin olan ülkedeki telefon kulübesi sayısı 17 bine düştü.
ALMANYA’da cep telefonlarının bu kadar yaygınlaşmasından önce neredeySe ülkenin her ana caddesinde, meydanlarında, tren istasyonlarında ve havaalanlarında bulunan telefon kulübeleri, son demlerini yaşıyor. İşlevini yitiren kulübeler, zamanla kaldırıldı. 1992’de Almanya genelinde 120 bin telefon kulübesi varken, bu sayı 2018’de 17 bin olarak açıklandı.
Telekom tarafından yapılan açıklamada telefon kulübeleri şimdilerde sadece tren istasyonlarında ve havaalanlarında kullanılıyor. Buralarda da çok ender telefon edildiği ifade edilen Telekom açıklamasında, tren istasyonlarından ve havaalanlarından elde edilen ortalama aylık cironun 50 Euro’yu bile bulmadığı belirtildi.
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