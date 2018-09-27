'Özel birim’ ve bomba imha uzmanlarından tekbir operasyonu
Hollanda’da bir kişinin tekbir getirdiği ihbarını alan Özel Terörle Mücadele Birimi, düzenlediği operasyonla aracındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları da çağrıldı.
HOLLANDA’nın Lahey Polis Teşkilatı, yaptığı yazılı açıklamada bir ihbarı değerlendiren Özel Terörle Mücadele Biriminin, tekbir getirdiği iddia edilen kişiyi gözaltına aldığı duyurdu. Gözaltına alınan kişinin bulunduğu araçta bir tüpün de olduğunun fark edilmesi üzerine bomba imha uzmanları da olay yerine çağrıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alındıktan sonra yapılan incelemelerde aracın güvenli olduğu anlaşıldı.
Konuyla ilgili her türlü olasılığın araştırılacağını belirten emniyet yetkilileri, gözaltına alınan kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi.
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