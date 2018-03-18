Tek kitapla 110 bin lira kazandı

HER yıl yüzlerce kitabın başvurusunu kabul eden ve başvuran eserlerin neredeyse yarısı ödenek hakkı kazanan Norveç Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Konseyi (Kulturrdet), İzmirli Sercan Leylek’in başvurusunu da onaylayarak 700 adedini Norveçli kütüphaneler için satın aldı ve bunun karşılığında 110 bin Türk Lirası karşılığı Norveç kronu ödedi.

Bu seneki başvurular arasında, Türk bir yazarın romanının bu bütçeyi kazanmasının oldukça sevindirici olduğunu belirten Sercan Leylek, Türkiye’de de buna benzer satın alma işlemlerinin yapılmasına karşın, ödemelerin Norveç’tekiyle kıyaslanabilir ölçüde olmadığını dile getirdi ve şöyle dedi:

“Türkiye’de eseri yayınlanan bir yazarın aynı meblağı kazanabilmesi için kitabının binlerce kopya satmış olması gerekiyor. Ayrıca, Türkiye’de bir roman ortalama 30 lira fiyatla satışa çıkıyorsa, bu bedel Norveç’te 200 liraya uzanabiliyor ve Kültür Konseyi sadece yazarlar için değil, diğer tüm sanat dalları için de farklı ödenekler sağlıyor ve kültürel gelişmeyi teşvik ediyor. Ayrıca, satın alma fonunun yanı sıra, yazarlar için farklı diğer fonlar da bulunuyor.”





‘KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN DİLİNE SAHİP ÇIKIYOR’

“Norveçli Yayınevi Sirkel Forlag da benimle bu sebeple irtibata geçti. Yeni romanım olan Duvar ve Adam’ı Türkiye’de yayınlamayı planlıyordum, fakat böyle bir başvuru için teklif aldım. Norveç Kültür Bakanlığı’nın ülkede yaşayan yabancı yazarları keşfetmeye çalıştığını öğrendim. Açılan fona yapılacak başvurular için belli şartlar bulunuyordu: Yazarın yabancı olması ve Norveç’te yasal yollarla ikamet ediyor olması, yazarın eserini anadilinde yazması, başvurulacak eserin daha önce başka dillerde yayınlanmamış olması ve ilk kez Norveççe dilinde çıkması. Buradaki son madde dikkat değer bir noktaya işaret ediyor. Norveç küçük bir ülke olduğu için diline sahip çıkmaya çalışıyor ve bu tür başvurular ile ülkesinde yaşayan ve gelecek vaat eden yazarların eserlerinin ilk kez Norveççe yayınlanmış olmasını sağlıyor.”

TÜRK OKURLA DA BULUŞACAK

Kasım 2017, Sirkel Yayınevi tarafından yayınlanan Duvar ve Adam’ın konusu ile ilgili bilgi veren Leylek, “Eserde göçmen bir Türk genci ile Norveçli Yahudi bir kızın yaşadığı fantastik olaylar konu alınıyor. Geçmişi antik Mısır’a uzanan gizemli bir taş yüzünden Norveçli Yahudi bir kız (Anna Sophie) 1942 yılında bir duvara hapsolur. 75 Yıllık sessizliğin ardından, Oslo’da yaşayan göçmen bir adam (Yakamoz Öztürk) duvardaki kızın sesini duyar ve Anna Sophie’yi kurtarabilmek için türlü zorlukları göze alması gerekmektedir. Duvar ve Adam’ın yazılış biçimi açısından da ilgi çekici bir özelliği bulunuyor. Roman aslında ilk olarak uzun metraj bir film senaryosu olarak yazıldı. İngilizce yazdığım eser Oscar Akademisi’nin senaryo yarışmasına yollandı. Senaryo, Hollywood deneyimi olan iki farklı eleştirmen tarafından okundu ve eleştirmenlerden biri çalışmayı çeyrek final için onayladı. Türkiye’de yayınlanan bilim-kurgu romanlarım ’Cydonia’, ’Piri Reis ve Nostradamus’tan sonra umuyorum ki, Duvar ve Adam 2018 yılı içerisinde Türk okuyucuyla da buluşacak. Ayrıca, bugünlerde kitabın Almanca çeviri işlemi devam ediyor” diye konuştu.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

2016 yılında düzenlenen törende de yazı alanında yaptığı çalışmalardan ötürü Sercan Leylek, Norveç’teki Top-10 Komitesi tarafından her yıl ülkede yaşayan 10 yabancı isme yılın etki uyandıran yabancı kişisi ödüllerinden birine layık görülmüştü.

’Duvar ve Adam’ isimli roman için Altın Portakal ödüllü yönetmen Kenan Korkmaz tarafından hazırlanan kitap tanıtım filmi de Oslo Kitap Festivali tarafından organize edilen yarışmada ikincilik ödülü kazanmıştı.