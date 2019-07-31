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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
31.07.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Tehlikeli tırmanış

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Tehlikeli tırmanış

Almanya’da şimdi bir de peron katilleri türedi. Bu kişiler, kurbanını hiç tanımıyor. Kurbanıyla hiçbir alıp veremediği de yok. Peronda tren bekliyormuş gibi sinsice duruyor. Tren tam istasyona girerken, kalleşçe arkadan kurbanına yaklaşıp aniden trenin önüne itip kaçıyor. Sebebi yok.

Tehlikeli tırmanışBİR hafta içinde arka arkaya böyle iki korkunç olay yaşandı. 10 gün önce Almanya’nın Voerde kenti böyle bir saldırıya sahne oldu. 28 yaşındaki Sırp asıllı bir adam, genç bir kadını kocasının gözleri önünde istasyona girmekte olan trenin önüne itip kaçtı. 34 yaşındaki genç kadın trenin altında ezilerek can verdi.
İstasyonda ailesiyle birlikte tren bekleyen Iraklı bir mülteciyle bir Türk, katili yakalayıp polise teslim etti.
Eşini kaybeden kocanın sosyal medya hesabından paylaştığı acısı, yürekleri dağladı: “Karım bugün öldürüldü. Bir yabancı hiç sebepsiz yere onu trenin önüne itti.”
Daha insanlar bu olayın şokunu üzerinden atamadan, önceki gün bir yenisi yaşandı. Bu sefer peron katili Frankfurt tren istasyonunda bir anneyle 8 yaşındaki oğlunu istasyona giren trenin önüne itti.
Anne raylardan atlayıp yaralı kurtulurken, 8 yaşındaki çocuğu raylarda can verdi. Peron katili İsviçre’de yaşayan bir Eritreli çıktı.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tatilini yarıda keserek Berlin’e döndü. Seehofer, güvenlik uzmanlarıyla toplanarak, istasyonlarda yeni güvenlik önlemlerini görüştü.
Peron katillerinin yabancı çıkması, aşırı sağcı AfD için bulunmaz bir nimet. AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel, daha olayın ne olduğu açıklık kazanmadan tetiğe bastı. Sosyal medya hesabından, “40 yaşındaki bir Afrikalı 8 yaşındaki bir çocukla annesini trenin önüne itti. Bundan daha iğrenç bir olay olamaz. Daha ne olmalı? Sınırsız bir hoş geldin kültürünü değil, ülkemizin insanlarını koruyun!” diye yazdı.
*
Geçen hafta Bayreuth Mahkemesi’nde bir dava başladı. Davada, Leipzig Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı okuyan Sophia Lösch’ün Faslı katili yargılanıyor. Sophia, Almanya’da yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmiş biri. Aşırı sağcılar mülteci kurbanlarının portreleri arasında Sophia’nın fotoğraflarını da taşıyor. Sophia’nın ailesi kızlarının yabancı düşmanı politikaya malzeme yapılmasına izin vermemek için mücadele ediyor.
Bu davayla birlikte Freiburg Mahkemesi’nde 18 yaşındaki üniversiteli bir kıza toplu tecavüz davası sürüyor. Sekizi Suriyeli, biri Irak, biri Cezayirli ve biri Alman 11 genç yargılanıyor.
*
Düsseldorf’ta Rheinbad adlı açık havuzda Kuzey Afrikalılarla yaşanan olaylar Almanya’da tüm açık havuzların ‘yabancı istilası’ altında olduğu havasını yarattı. Almanya havuzlarda da kimlik kontrollerinden video kamerası yerleştirmeye kadar yeni güvenlik önlemlerini tartışıyor.
Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Geisel, birkaç hoş olmayan olayın abartıldığından şikayetçi.
Almanya’da yabancılara yönelik tansiyon tırmandırılıyor.
Eylül ayında Saksonya ve Brandenburg’ta, ekim ayında Thüringen’de eyalet seçimleri var. Tansiyon daha da yükselecek.
Almanya’yı, Almanya’da yaşayan göçmenleri ve yabancıları zor günler bekliyor.

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