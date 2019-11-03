‘Tehditlerin üzerine en sert biçimde gideceğiz’
Yeşiller milletvekili Cem Özdemir ile Yeşiller Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth’a e-posta ile gönderilen ölüm tehditleri, güvenlik birimlerinin alarma geçmesine yol açtı.
‘ALMAN Nükleer Silah Birliği’ imzalı mektuplar üzerine açıklama yapan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, tehditleri ‘ürkütücü’ olarak niteledi. Bu gibi tehditlerin üzerine hukuk devletinin tüm imkânlarıyla en sert biçimde gideceklerini belirten Herrmann, “Özdemir ve Roth’a yönelik iğrenç tehditler hadsizce ve genelinde özgürlükçü demokrasiye bir saldırı” dedi. Herrmann aşırılar tarafından insanlara ve politikacılara yönelik yıldırmalara karşı çok daha ağır cezalarla karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.
‘Alman Nükleer Silah Birliği’ adlı nazi grubunun ABD’de aşırı sağcı bir grup olduğu belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle